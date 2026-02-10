Prima pagină » Social » Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii

Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii

10 feb. 2026, 15:49, Social
Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii

Deși sună bizar, ceapa și oțetul pot fi cu adevărat utile pentru șoferi atunci când se luptă cu vremea rece și ploioasă din februarie.

De cele mai multe ori, luna februarie este una geroasă, iar asta poate da bătăi de cap șoferilor. Ei trebuie să se confrunte cu înghețarea parbrizului și a ușilor în aproape fiecare dimineață, ceea ce poate duce la întârzieri la muncă.

Trucul cu oțet și ceapă pe care toți șoferii ar trebui să îl cunoască

„Ideea din spatele pulverizării de oțet pe parbriz și pe geamuri cu o seară înainte este că acesta îngheață la o temperatură mai scăzută decât apa, deci este mai puțin probabil să înghețe în timp ce dormi. Și uleiul dintr-o ceapă tăiată, frecat generos pe geam, poate împiedica gheața”, spun experții de la Ninka Deicer, citați de Express.co.

Oțetul conține o substanță numită acid acetic, care poate reduce punctul de îngheț al apei și poate face ca gheața să se topească mult mai repede.

Pulverizarea cu puțin oțet pe geamul mașinii va forma un strat subțire pe acesta și poate ajuta la prevenirea formării gheții la temperaturi sub zero grade.

Ceapa conține compuși cu sulf și este higroscopică, ceea ce înseamnă că reține apa și creează mici imperfecțiuni pe suprafață.

Aceste imperfecțiuni îngreunează formarea cristalelor de gheață și împiedică formarea brumei pe suprafața mașinii.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
CONTROVERSĂ Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
15:51
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Cele mai noi

Trimite acest link pe