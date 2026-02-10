Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii

Deși sună bizar, ceapa și oțetul pot fi cu adevărat utile pentru șoferi atunci când se luptă cu vremea rece și ploioasă din februarie.

De cele mai multe ori, luna februarie este una geroasă, iar asta poate da bătăi de cap șoferilor. Ei trebuie să se confrunte cu înghețarea parbrizului și a ușilor în aproape fiecare dimineață, ceea ce poate duce la întârzieri la muncă.

Trucul cu oțet și ceapă pe care toți șoferii ar trebui să îl cunoască

„Ideea din spatele pulverizării de oțet pe parbriz și pe geamuri cu o seară înainte este că acesta îngheață la o temperatură mai scăzută decât apa, deci este mai puțin probabil să înghețe în timp ce dormi. Și uleiul dintr-o ceapă tăiată, frecat generos pe geam, poate împiedica gheața”, spun experții de la Ninka Deicer, citați de Express.co.

Oțetul conține o substanță numită acid acetic, care poate reduce punctul de îngheț al apei și poate face ca gheața să se topească mult mai repede.

Pulverizarea cu puțin oțet pe geamul mașinii va forma un strat subțire pe acesta și poate ajuta la prevenirea formării gheții la temperaturi sub zero grade.

Ceapa conține compuși cu sulf și este higroscopică, ceea ce înseamnă că reține apa și creează mici imperfecțiuni pe suprafață.

Aceste imperfecțiuni îngreunează formarea cristalelor de gheață și împiedică formarea brumei pe suprafața mașinii.

Recomandările autorului: