Locul din Europa unde o casă se vinde la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină este doar 4.500 de euro

10 feb. 2026, 16:52, Social
Grecia, sursa Getty

Piața imobiliară din Marea Britanie a atins apogeul prețurilor, iar mulți britanici se îndreaptă către case de vacanță în Europa, unde pot găsi locuințe chiar și la preț de mașină second-hand.

Casă de vacanță mai ieftină decât o mașină second-hand

Deși după Brexit, britanicii pot sta doar 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile pe continent, asta nu i-a descurajat. Mulți au ales să închirieze proprietăți atunci când nu pot fi acolo și le transformă într-un venit suplimentar, spune Daily Mail, citat de Observator News.

Spania continuă să fie destinația preferată pentru cei care vor mult soare, însă și Italia, Franța și Portugalia rămân pe listă. Chiar și țările precum România, Bulgaria, Letonia sau Ungaria încep să atragă tot mai mulți cumpărători curajoți.

În Cordoba, în inima Andaluziei, o casă cu trei dormitoare în orașul Luque, poate fi cumpărată la doar 21.000€. Pe Costa Blanca, un apartament cu un dormitor aproape de terenul de golf Villamartin oferă priveliști panoramice către lacurile de sare și Mediterană, cu prețul de 99.000€.

În localitatea Sant’Angelo Limosano din Molise, Italia, o o căsuță cu bucătărie, living cu șemineu și un dormitor se vinde cu doar 8.000€, iar în Pontremoli, o fostă moară de apă transformată în locuință cu două dormitoare și priveliști asupra Alpilor Apuani costă 115.000€.

Franța propune în Brittany, o casă cu trei dormitoare și grădină generoasă pentru 115.000€, iar în Castillon-la-Bataille, un cămin cu două dormitoare, curte și posibilitate de extindere poate fi achiziționat pentru 90.000€.

Grecii oferă în centrul Atenei un apartament cu un dormitor, cu balcon și farmec istoric, la doar 56.000€, iar în Pentapoli, un cătun liniștit din Macedonia Centrală, o casă cu două dormitoare costă doar 20.000€. În Kalyves, Halkidiki, un apartament luminos la câțiva pași de plajă este disponibil pentru 108.000€.

Europa are destinații pentru toate gusturile și bugetele, de la proprietăți rustice care necesită puțin efort pentru a fi renovate, până la apartamente moderne situate aproape de plajă.

