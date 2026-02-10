Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Nu mai este pentru nimeni un secret că monedele vechi au devenit din ce în ce mai valoroase și se pot vinde la prețuri incredibile. Nu trebuie totuși să uităm că acestea sunt vânate de colecționari. Chiar la noi în țară există o monedă care nu este foarte veche și se vine cu o sumă impresionantă.

Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei

Potrivit Click, o monedă românească din 2002 se vine la un preț extrem de ridicat pe OLX. Ea are o valoare nominală de 1.000 de lei, iar pe ea găsim înscris numele României, stema țării, dar și chipul lui Constantin Brâncoveanu.

Pe monedă vom găsi și anul în care ea a fost emisă, adică 2002. Pentru această piesă spectaculoasă, pe care poate că unii dintre noi încă o mai putem găsi prin casă atunci când facem curat, proprietarul cere suma de 5.700 de lei.

Având în vedere faptul că moneda este una relativ recentă, această sumă este una impresionantă, iar dacă cumva găsim prin casă mica monedă, este foarte important să nu o aruncăm. Pentru a stabili precis condiția în care se află, cât și valoarea ei, trebuie să cerem opinia unui specialist.

5.700 de lei prețul de vânzare al monedei

Desigur, aceasta nu este deloc singura monedă românească care se vinde la un preț ridicat. O altă piesă se poate achiziționa în mediul online pentru suma fabuloasă de 35.000 de euro. Mai precis, este vorba despre o monedă cu valoarea nominală de trei bani, emisă tocmai în anul 1952.

