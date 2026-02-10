Prima pagină » Social » Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

10 feb. 2026, 16:12, Social
Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Nu mai este pentru nimeni un secret că monedele vechi au devenit din ce în ce mai valoroase și se pot vinde la prețuri incredibile. Nu trebuie totuși să uităm că acestea sunt vânate de colecționari. Chiar la noi în țară există o monedă care nu este foarte veche și se vine cu o sumă impresionantă.

Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei

Potrivit Click, o monedă românească din 2002 se vine la un preț extrem de ridicat pe OLX. Ea are o valoare nominală de 1.000 de lei, iar pe ea găsim înscris numele României, stema țării, dar și chipul lui Constantin Brâncoveanu.

Pe monedă vom găsi și anul în care ea a fost emisă, adică 2002. Pentru această piesă spectaculoasă, pe care poate că unii dintre noi încă o mai putem găsi prin casă atunci când facem curat, proprietarul cere suma de 5.700 de lei.

Având în vedere faptul că moneda este una relativ recentă, această sumă este una impresionantă, iar dacă cumva găsim prin casă mica monedă, este foarte important să nu o aruncăm. Pentru a stabili precis condiția în care se află, cât și valoarea ei, trebuie să cerem opinia unui specialist.

5.700 de lei prețul de vânzare al monedei

Desigur, aceasta nu este deloc singura monedă românească care se vinde la un preț ridicat. O altă piesă se poate achiziționa în mediul online pentru suma fabuloasă de 35.000 de euro. Mai precis, este vorba despre o monedă cu valoarea nominală de trei bani, emisă tocmai în anul 1952.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii
15:49
Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii
INEDIT Din ce este făcut, de fapt, untul Pilos. Se găsește în toate supermarketurile din România
15:30
Din ce este făcut, de fapt, untul Pilos. Se găsește în toate supermarketurile din România
Cine poate încasa alocația pentru copil în 2026
12:00
Cine poate încasa alocația pentru copil în 2026
STATISTICĂ Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS
11:38
Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS
STATISTICĂ Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025
08:39
Județul din România în care s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, potrivit unei statistici pentru 2025
ECONOMIE România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla
06:00
România, campioana scumpirilor la alimente în 2025, mai mult decât dublu față de media UE. În 2026, inflația alimentară s-ar putea tripla
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
CONTROVERSĂ Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
15:51
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe

Cele mai noi

Trimite acest link pe