Andrei Nicolescu a LĂUDAT un jucător al Universității Craiova, după derby-ul cu Dinamo. „Cel mai bun al lor”. L-au vrut și roș-albii

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a analizat meciul cu Craiova, a spus că David Matei, jucător dorit și de roș-albi, e cel mai bun fotbalist al oltenilor și l-a criticat pe Mazilu pentru prestația avută în derby.

După Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, Zeljko Kopic a explicat care e situația transferurilor la echipa sa.

Andrei Nicolescu a lăudat un jucător al Universității Craiova

„Dintre jucătorii Craiovei, vreau să îl felicit pe David Matei, cred că a fost cel mai bun al lor. Mi s-a părut că, la vârsta lui, la fizicul lui, are o dinamică incredibilă. Și talent. Din punctul ăsta de vedere, Craiova a făcut o mișcare foarte bună.

Noi ne înțelesesem cu el, a schimbat tabăra pentru că a primit mai multe confirmări de acolo că va avea mai multe șanse. L-am urmărit un an, i-am stabilit clauza de transfer, dar n-am putut să-l mințim pe copil și să-i spunem că are garantat postul.

El, când a venit, n-a venit din postura de a juca titular, dar a avut acel noroc să se accidenteze Mihnea Rădulescu. În momentul de față este underul din România care poate juca oriunde fără să fie under. Din discuțiile care au fost atunci cu Mirel (n.r. Rădoi), l-a convins că are mai multe șanse să fie titular”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

„Mazilu e neinspirat”

Oficialul roș-albilor, despre jocul lui Adrian Mazilu, intrat în minutul 63 al meciului cu oltenii: „Mazilu e neinspirat, nu cred că are o problemă fizică. E neinspirat deocamdată. În cantonament s-a pregătit foarte bine, sperăm să-și revină. Își dorește prea mult, nu înțeleg de ce își dorește să joace complicat, asta e o chestie pe care o reglează el cu antrenorul…Probabil ne-a lipsit și Karamoko, altfel arătam. Sunt de părere că mai bine stăm cu lotul actual decât să aducem ceva doar pentru a bifa un transfer. Dacă mai putem să aducem ceva să îmbunătățim, ne dorim asta”.