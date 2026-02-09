Cristiano Bergodi a spus ce s-a întâmplat în scandalul cu Cordea, nu l-a menajat nici pe Pancu pentru declarațiile la adresa sa și a povestit emoționat că nu a putut fi lângă tatăl său, în ultimele zile de viață ale părintelui său.

CFR Cluj a câștigat meciul cu U, 3-2, iar la final a fost un conflict între Cristiano Bergodi și Cordea.

Daniel Pancu l-a criticat pe antrenorul lui U după faza de la derby

Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu

„Mama e sigură, l-am pierdut pe tata acum cinci, şase ani. Când cineva mă înjură, mi-e greu, sincer. Am suferit mult. Mama e mama! Când aud ceva, normal că… Din păcate, am suferit mult, eram la Voluntari, n-am putut să fiu acolo când a murit tata. Tatăl a suferit trei luni, n-am putut să stau lângă el. A fost greu. M-am dus, în ultimele trei zile doctorii au spus fraţilor mei să mă cheme din România pentru că, probabil, nu va mai trăi. Eu n-am putut, nu l-am mai văzut viu. Am asta pe suflet, sunt sensibil”, a declarat Cristiano Bergodi, la Fanatik.

„Gata s-a terminat cu el pentru mine. Nu mai există”

„A fost o declaraţie urâtă, dar nu vreau să intru în discuţii cu el. Pentru că ne-am salutat, ne-am pupat, l-am avut şi jucător la Rapid în ultimul an din cariera lui. A fost urât din partea lui ce a zis despre mine şi nu mai discut cu el. Nu vreau să intru în polemică cu el, dar mi s-a părut deplasat să spună aşa despre un antrenor.

Ştie stima pe care o aveam pentru el când era antrenor la U21, l-am vizitat, el ştie prea bine relaţia pe care o aveam. Mi s-a părut incredibil ce a putut spune despre mine. Dar, asta e. Nu îi doresc răul. El e un antrenor tânăr. Are puţine prezenţe pe bancă. El probabil va fi un antrenor foarte bun. Dar tu să profiţi imediat de o problemă ca să ieşi în evidenţă? Mi s-a părut o declaraţie urâtă despre un antrenor străin.

Ce vrei să arăţi? Ai un interes să vadă jucătorii tăi că tu, ca antrenor, i-ai apărat, le-ai luat apărarea? Nu cred că era momentul potrivit să spună el ceva. De fapt niciodată nu e normal să spui aşa ceva, mai ales cu relaţia pe care credeam eu că o avem. Ne-am pupat înainte de meci, am vorbit în italiană, dar acum eu nu vreau să mai discut cu Daniel. Gata s-a terminat cu el pentru mine. Nu mai există.

(n.r. – Nu vreţi să mai auziţi de Daniel Pancu?) Nu, de Daniel nu. Dacă voia să discutăm, discutam împreună. Eu mi-aş fi cerut scuze şi în faţa lui, dar să vii, să pui motorină pe foc şi să ţipi aşa… Nu mi s-a părut un lucru normal pentru relaţiile care trebuie să fie între doi antrenori”, a mai declarat acesta.