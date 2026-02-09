Răzvan Burleanu a spus că trucarea meciurilor de fotbal din țara noastră ar trebui cercetată potrivit Codului Penal. Conducătorul FRF a comentat despre suspendarea impresarului Cătălin Sărmășan, care ar fi fost implicat în pariurile sportive, ceea ce e interzis de regulament.

FRF audiază mai mulți jucători, arbitri și persoane din staff-urile tehnice care ar fi implicați în pariurile sportive.

Sărmășan a fost sancționat de Comisia de Disciplină cu interzicerea oricărei activități legale de fotbal pentru un an și cu o amendă de 150.000 lei pentru implicarea în pariuri sportive.

Răzvan Burleanu anunță ce se întâmplă în cazul trucării meciurilor.

„În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori niște decizii individuale ale unui jucător sau antrenor. Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleași rețele de infracționalitate pe care le întâlnim și în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani. Deci astea sunt rețelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal.

Și după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal. Pentru că în momentul de față nu avem o asemenea prevedere. Sunt țări care și-au modificat codurile penale. Dacă s-ar modifica și la noi, inclusiv statului i-ar fi mult mai ușor să ne sprijine în acest efort comun de a apăra integritatea fotbalului”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ce spune Răzvan Burleanu despre impresarul care ar fi implicat în pariurile sportive

„Pot să confirm că suntem în mijlocul audierilor și că avem jucători, arbitri și membrii ai staffurilor tehnice care sunt implicați în pariuri ilegale în fotbalul românesc în eșaloanele inferioare. Avem un parteneriat cu Poliția Română care funcționează perfect, dar și cu Procuratura, astfel că în perioada următoare ne așteptăm și la alte decizii din partea comisiilor FRF. În ce direcție, nu știm. În ceea ce privește cazul Sărmășan, vorbim de o decizie în primă instanță. Deci persoana în cauză are dreptul la recurs și apoi TAS. Însă mesajul nostru e foarte ferm: integritatea jocului de fotbal este cel mai important aspect. Și nu vom abdica de la el, indiferent despre cine este vorba”, a mai afirmat conducătorul FRF.