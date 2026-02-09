Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB

Gigi Becali l-a anunțat ca și transferat la FCSB, dar atacantul olandez despre care finanțatorul a vorbit după victoria de la Galați, cu Oțelul, nu mai vine. Duminică, campioana en-titre s-a impus cu 4-1 în deplasarea pe malul Dunării, pe terenul uneia dintre rivalele la calificarea în play-off.

Luni, Mihai Stoica a transmis că afacerea cu care se lăuda Gigi Becali a picat definitiv, iar atacantul olandez anunțat de patron ca și transferat nu mai ajunge la București.

„Cumva, l-am dezinformat pe Gigi”

Anunțată cu surle și trâmbițe de Gigi Becali, mutarea a fost „dezamorsată” de MM, care a explicat ce s-a întâmplat cu „vârful” pe care atronul îl aștepta în curtea FCSB, scrie PROSPORT.

În euforia ce a urmat victoriei de la Galați, care păstrează FCSB cu șanse la calificarea în play-off, Gigi Becali s-a grăbit să dezvăluie că pregătește o mare lovitură pe piața transferurilor: aducerea unui „vârf” olandez, care să-i facă o reală concurență lui Daniel Bîrligea.

Becali chiar afirmase că nu vrea să dea mai multe detalii de teama lui Dan Șucu, patronul Rapidului putând interveni pentru a deturna afacerea pusă la cale.

„Eu nu fac asta niciodată. Este foarte adevărat că eu, cumva, l-am dezinformat pe Gigi fiindcă i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem, doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală… Eu am considerat că nu are niciun sens ca să riscăm să aducem un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat.

Nu are sens să discutăm despre el, pentru că nu s-a făcut și nu se face. Asta era gluma lui Gigi Becali cu olandezul”, a spus MM Stoica.

Ce declarase latifundiarul din Pipera

Gigi Becali anunțase duminică seară că FCSB va mai aduce un atacant, care să fie concurență pentru Bîrligea și Mamadou Thiam.

„Mâine luăm atacant, i-am zis lui MM să caute şi un fundaş central. Ne trebuie un fundaş, în play-off, ai nevoie! Cum joacă toate între ele, eu cred că ne-am apropiat de play-off. Noi trebuie să câştigăm tot. Nu trebuie să aşteptăm după ultimul meci, să ne bubuie inima cu U Cluj. Ultimul meci trebuie să-l jucăm pentru locul 4. Noi pe U Cluj putem să o scoatem de acolo, suntem la mâna noastră, asta e bine.

Luat aşa, la ce am jucat, nu ne stă nimeni în cale. Mai vine şi Cisotti, mai vine şi Graovac”, a spus Gigi Becali.

