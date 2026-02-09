Ședința Comitetului Executiv FRF din 9 februarie a stabilit stadionul pe care se va disputa finala Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

Ultimul act se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri.

Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână

Aici s-au jucat două finale: (2022-2023): Sepsi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 la lovituri de departajare; (2023-2024) Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 la lovituri de departajare.

Stadionul Municipal este un stadion polivalent din Sibiu, România, având o capacitate de 13.014 locuri acoperite. El este folosit în principal de echipa de fotbal FC Hermannstadt. Stadionul dispune de instalație de nocturnă și poate fi utilizat pentru sport (fotbal, atletism), spectacole, concerte, evenimente în aer liber.

Stadionul a fost inaugurat pe 10 decembrie 2022 cu ocazia meciului de fotbal din SuperLiga României dintre FC Hermannstadt vs. FCV Farul Constanța, încheiat 4-0 pentru sibieni.

Cum arată programul celor 12 partide?

Toate cele 12 partide vor putea fi urmărite în direct fie la televizor, la Digi Sport și Prima Sport, fie online, pe YouTube FRF TV, în următoarele trei zile:

Grupa A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus (YouTube FRF TV)

Grupa B

Marți, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52 (YouTube FRF TV)

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda (YouTube FRF TV)

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța (YouTube FRF TV)

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani (YouTube FRF TV)