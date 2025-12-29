Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.

Românul a jucat, în total, 13 minute (5 regulamentar + 8 de prelungiri), a avut un şut la poartă, a efectuat o recuperare şi a câştigat un duel aerian.

Radu Drăgușin a așteptat 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham

„A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar am mers înainte. Ştiam că drumul va fi lung, dar ştiam că şi la capătul lui va fi lumina. Astăzi am văzut lumina de capătul drumului.

Nici măcar nu pot descrie sentimentul. Mi-au lipsit coechipierii, fanii, atmosfera. Mi-a lipsit acest sentiment. Am învăţat să am răbdare, să fac acelaşi lucru din nou şi nou, pentru că asta a însemnat recuperarea”, a declarat Drăguşin.

Antrenorul Thomas Frank are încredere în Radu Drăgușin, fotbalist despre care s-a zvonit că s-ar putea despărți de Tottenham chiar în perioada de mercato din iarnă. Posibile destinații: Inter Milano și Juventus Torino.

So happy for Radu Dragusin! 🤍🇷🇴 Almost 11 months to the day since he did his ACL, a long road to recovery and now back on the pitch. Looked really solid when he came on today. I think he could become vital for us under Thomas Frank, especially in tougher games. 💪 pic.twitter.com/Ja5zf7m4ms — Spurs Army (@SpursArmyTweets) December 28, 2025

Și Fiorentina l-ar dori în Serie A

Pentru evoluția pe care a avut-o în partida cu Crystal Palace, Radu Drăgușin a fost notat de platforma de specialitate Sofascore cu 6.8, în timp ce media echipei londoneze a fost 6.9.

„O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol.

Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratic, în ianuarie”, a spus jurnalistul Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.

Fotbalistul adunase, de la accidentare, 333 de zile fără meci oficial jucat.