Comunicatul emis de FRF, după decesul lui Mircea Lucescu: ”Mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc”

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat oficial după anunțul decesului legendarului antrenor Mircea Lucescu. 

FRF și-a exprimat regretul în urma trecerii în neființă a tehnicianului care până de curând a stat la cârma echipei naționale. Experiența de la națională a fost ultima bifată de selecționerul de 80 de ani, înainte ca problemele de sănătate să îl îngenuncheze.

Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu.
Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.
Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.
Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.
Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!
În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a transmis FRF.

Recomandarea video

Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Marius Tucă Show începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”

