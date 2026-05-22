Dinamo, parteneriat surpriză cu Tarom. Anunțul făcut de clubul „câinilor roșii”

Dinamo București a anunțat un parteneriat surpriză cu Tarom. Reprezentanții clubului „câinilor roșii” au precizat că Tarom, compania națională de transport aerian a României, va deveni, oficial, partenerul de zbor al clubului sportiv.
Anunțul a fost făcut vineri, 22 mai 2026, pe canalele de socializare.
Reprezentanții anunță că începând de vineri, 22 mai, deplasările aeriene ale echipei vor fi efectuate cu Tarom.
„Dinamo București x TAROM ✈️
Suntem bucuroși să anunțăm noul parteneriat dintre Dinamo București și TAROM, compania națională de transport aerian a României, care devine oficial partenerul de zbor al clubului nostru.
Cu o tradiție de peste 70 de ani în aviația românească, TAROM este unul dintre cele mai importante și respectate branduri din România, conectând milioane de pasageri printr-o rețea extinsă de destinații interne și internaționale.
Începând de astăzi, deplasările aeriene ale echipei noastre vor fi realizate alături de noul nostru partener, într-un parteneriat construit pe profesionalism, încredere și dorința comună de performanță. 🔴⚪”, este mesajul notat de Dinamo București pe profilul de Linkedin.
Sâmbătă, 23 mai, are loc partida dintre U Cluj și Dinamo București, începând cu ora 20:30. Meciul are loc pe Cluj Arena. Zeljko Kopic va folosi garnitura secundă în ultima etapă.
