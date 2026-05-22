Prima pagină » Sport » Dinamo, parteneriat surpriză cu Tarom. Anunțul făcut de clubul „câinilor roșii"

Dinamo București a anunțat un parteneriat surpriză cu Tarom. Reprezentanții clubului „câinilor roșii” au precizat că Tarom, compania națională de transport aerian a României, va deveni, oficial, partenerul de zbor al clubului sportiv.

Anunțul a fost făcut vineri, 22 mai 2026, pe canalele de socializare.

Ce transmite Dinamo București

Reprezentanții anunță că începând de vineri, 22 mai, deplasările aeriene ale echipei vor fi efectuate cu Tarom.

„Dinamo București x TAROM ✈️

Suntem bucuroși să anunțăm noul parteneriat dintre Dinamo București și TAROM, compania națională de transport aerian a României, care devine oficial partenerul de zbor al clubului nostru.

Cu o tradiție de peste 70 de ani în aviația românească, TAROM este unul dintre cele mai importante și respectate branduri din România, conectând milioane de pasageri printr-o rețea extinsă de destinații interne și internaționale.

Începând de astăzi, deplasările aeriene ale echipei noastre vor fi realizate alături de noul nostru partener, într-un parteneriat construit pe profesionalism, încredere și dorința comună de performanță. 🔴⚪”, este mesajul notat de Dinamo București pe profilul de Linkedin.

Sâmbătă, 23 mai, are loc partida dintre U Cluj și Dinamo București, începând cu ora 20:30. Meciul are loc pe Cluj Arena. Zeljko Kopic va folosi garnitura secundă în ultima etapă.

Sursă foto: Linkedin; Shutterstock

