Prima pagină » Sport » Gest deosebit. Familia Lucescu a organizat pomana fostului antrenor la un centru social pentru copii și bătrâni din Teleorman

Maya Radu
Galerie Foto 4
Familia fostului mare jucător și antrenor Mircea Lucescu a făcut astăzi un gest de suflet. Fiul acestuia a organizat pomana pentru tatăl său la un centru social pentru copii și bătrâni din Teleorman. Este vorba despre Centrul Social Sfântul Nectarie din satul Lada, judeţul Teleorman, coordonat și înființat de părintele Florin Danu.

Gestul a fost apreciat de întreaga comunitate, iar părintele i-a adresat mulțumiri și într-o postare publică.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie”, a scris părintele.

Mircea Lucescu, cel mai titrat nume din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie.

