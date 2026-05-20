Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă". Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare"
Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă” / Sursa FOTO: prosport.ro
Considerat de mulți o mare „țeapă”, jucătorul pe care Gigi Becali l-a alungat de la FCSB se întoarce la echipă. Împrumutat în ultimele luni, nu a făcut față și clubul tocmai a anunțat că-l trimite „pachet” la fosta campioană, scrie PROSPORT.

„Are un salariu destul de mare”, au spus cei de la Hermannstadt despre Dennis Politic.

Politic revine la FCSB

Așadar, ProSport anunță revenirea în tricoul roș-albastru a fostului căpitan de la Dinamo. La Sibiu, mijlocașul ofensiv de bandă stângă a stat mai mult timp accidentat, iar antrenorul Dorinel Munteanu nu s-a putut baza prea mult pe serviciile sale.

Acesta este și motivul pentru care șefii grupării sibiene au anunțat că nu-l păstrează și pentru sezonul viitor. În plus, salariul lui Politic este unul destul de mare, 20.000 de euro pe lună. Jumătate din sumă a fost suportată de acționarii clubului Hermannstadt.

„Dennis Politic nu va rămâne la Hermannstadt, nu, nu! E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo. Are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, acționarul sibienilor.

Despre Dennis Politic, Gigi Becali spune că este o pierdere financiară uriașă. Fotbalistul a costat aproape 2 milioane de euro: un milion de euro bani cash a plătit către Dinamo, plus Alexandru Musi, jucător cotat la 1.000.000 de euro.

„Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză! Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: «Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan!»”, a declarat Gigi Becali.

