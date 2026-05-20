Se întoarce la FCSB jucătorul considerat o mare „țeapă”. Actualul club a anunțat despărțirea de fotbalist: „Are salariu destul de mare”

Considerat de mulți o mare „țeapă”, jucătorul pe care Gigi Becali l-a alungat de la FCSB se întoarce la echipă. Împrumutat în ultimele luni, nu a făcut față și clubul tocmai a anunțat că-l trimite „pachet” la fosta campioană, scrie PROSPORT.
„Are un salariu destul de mare”, au spus cei de la Hermannstadt despre Dennis Politic.
Așadar, ProSport anunță revenirea în tricoul roș-albastru a fostului căpitan de la Dinamo. La Sibiu, mijlocașul ofensiv de bandă stângă a stat mai mult timp accidentat, iar antrenorul Dorinel Munteanu nu s-a putut baza prea mult pe serviciile sale.
Acesta este și motivul pentru care șefii grupării sibiene au anunțat că nu-l păstrează și pentru sezonul viitor. În plus, salariul lui Politic este unul destul de mare, 20.000 de euro pe lună. Jumătate din sumă a fost suportată de acționarii clubului Hermannstadt.
„Dennis Politic nu va rămâne la Hermannstadt, nu, nu! E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo. Are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, acționarul sibienilor.
Despre Dennis Politic, Gigi Becali spune că este o pierdere financiară uriașă. Fotbalistul a costat aproape 2 milioane de euro: un milion de euro bani cash a plătit către Dinamo, plus Alexandru Musi, jucător cotat la 1.000.000 de euro.
„Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză! Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: «Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan!»”, a declarat Gigi Becali.
