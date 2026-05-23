Un student a spart sistemul de comunicații al trenurilor de mare viteză din Taiwan. Patru garnituri au fost oprite temporar

Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Taiwan a anunțat că va întocmi un raport privind consolidarea securității comunicațiilor sistemelor feroviare, după ce un student a reușit să pirateze sistemul radio al companiei Taiwan High Speed Rail Corp (THSRC) și să perturbe circulația a patru trenuri de mare viteză luna trecută, conform Taipei Times.

Ancheta desfășurată de poliție și procurori a arătat că studentul, identificat doar prin numele de familie Lin, pasionat de comunicații radio, a folosit mai întâi un dispozitiv SDR (software-defined radio) pentru a analiza semnalele THSRC. Ulterior, el a descărcat datele pe computer, a spart parametrii de securitate și a programat codurile în propriile echipamente radio.

Pe 5 aprilie, la ora 23:23, Lin a transmis un semnal general de alarmă către centrul de control THSRC din Taoyuan, chiar din locuința sa din Taichung. Conform procedurilor de siguranță, centrul a alertat patru trenuri aflate în circulație, care și-au suspendat temporar activitatea.

Serviciile au fost reluate la ora 23:43, în aceeași seară. Cele patru trenuri au înregistrat întârzieri totale de 48 de minute din cauza incidentului, iar compania feroviară a depus o plângere împotriva studentului.

Ce au descoperit anchetatorii

În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat din locuința lui Lin 11 stații radio profesionale bidirecționale, pe lângă dispozitivul SDR folosit pentru interceptarea și analizarea semnalelor.

Anchetatorii au descoperit că studentul putea accesa frecvențele radio ale sistemului feroviar de mare viteză, ale Departamentului de Pompieri din New Taipei City și ale liniei de metrou aeroportuar Taoyuan International Airport MRT.

Deputatul Partidului Democrat Progresist, Ho Shin-chun, a declarat în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Transporturi că studentul a reușit să pătrundă în sistemul de comunicații al THSRC după ce a spart șapte niveluri de verificare și a transmis o alarmă falsă, care a dus la oprirea temporară a celor patru trenuri.

Autoritățile vor verifica securitatea sistemelor feroviare

Deputata a cerut ministerului să efectueze o evaluare completă a securității sistemelor feroviare după acest incident. Ea a solicitat verificarea ciclurilor de înlocuire și a procedurilor de mentenanță pentru echipamentele radio utilizate în operarea trenurilor, precum și actualizarea periodică a protocoalelor de securitate împotriva accesului neautorizat.

De asemenea, Ho Shin-chun a întrebat dacă incidentul a fost raportat către Taiwan Transportation Safety Board. Reprezentanții instituției au declarat că nu au fost informați despre caz.

Vice-ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Wu Sheng-yuan, a precizat că Biroul Feroviar a confirmat primirea raportului în noaptea de 5 aprilie, însă notificarea Consiliului pentru Siguranța Transporturilor se face doar în anumite condiții stabilite prin proceduri.

