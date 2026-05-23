Linia de curent care leagă România de Republica Moldova și Ucraina a picat din cauza furtunilor

Linia de 400 kV care duce curent din România în Republica Moldova și Ucraina s-a stricat noaptea trecută din cauza unor vijelii puternice. Ploile și trăsnetele au oprit funcționarea rețelei Isaccea – Vulcănești. Oamenii din țara vecină au în continuare lumină, dar situația rămâne critică. Autoritățile de la Chișinău au dat o alertă și le cer tuturor cetățenilor să nu facă risipă de electricitate pentru a evita o pană de curent generală.

Furtuna a lovit puternic stâlpii și cablurile de înaltă tensiune. Din acest motiv, s-au oprit deodată două linii importante care alimentează Republica Moldova. România trimite acum curent electric prin linii mai mici, de 110 kV, până când linia principală va fi din nou funcțională.

„Reiterăm faptul că, în pofida incidentelor produse în reţeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectaţi de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în regim controlat şi stabil, datorită manevrelor operative realizate prompt de către dispecerii şi echipele tehnice ale întreprinderii”, precizează Moldelectrica.

Apel urgent către populație

Chiar dacă au curent în acest moment, rețeaua este foarte solicitată și se poate bloca de tot. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite risipa.

„Adresăm consumatorilor rugămintea de a utiliza energia electrică în mod raţional şi responsabil, evitând pe cât posibil consumul excesive la orele de vârf, pentru a reduce riscul apariţiei unor perturbări suplimentare în reţea, a mai transmis Moldelectrica.

RECOMANDAREA AUTORULUI: