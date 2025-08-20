Prima pagină » Sport » Cristi Borcea a anunțat cine e cel mai bun FOTBALIST din România: „O să-l vedem la națională”

20 aug. 2025, 09:04, Sport
Cristi Borcea, fost acționar al lui Dinamo, a declarat că liderul roș-albilor Cătălin Cîrjan e cel mai bun jucător din Superliga.

Omul de afaceri crede că Dinamo are nevoie de un vârf valoros care să-l sprijine pe decar. În vară a venit o ofertă pentru Cîrjan, de la Sturm Graz, dar roș-albii au refuzat să-l cedeze.

În acest sezon, Cătălin Cîrjan a înscris un gol și a dat două pase decisive.

„Am spus după meciul cu FCSB, Dinamo, în momentul de față, nu are echipă de play-off. A plecat Homawoo, fundașul central, a plecat Olsen care era un mijlocaș care alerga foarte mult și recupera foarte mult, la fel Selmani și Politic. Dacă ar fi să dau un sfat sau eu dacă aș fi la Dinamo… în momentul de față, Dinamo are cel mai bun jucător din România, pe Cătălin Cîrjan. Dacă vă uitați atent, el are minim două ocazii pe meci”, a declarat Cristi Borcea, pentru ProSport.

„Dinamo nu are un vârf să poată să alerge, să intre în combinații, să producă spații. Dacă aș fi eu la Dinamo, luam un vârf să pot să-l pun în valoare pe Cîrjan. Cred că până la sfârșitul anului o să-l vedem și la națională, iar pe el se pot lua bani foarte mulți. Face două milioane de euro în momentul de față, dar trebuie să ajungă la echipa națională și să meargă în cupele europene. Dinamo a făcut foarte bine că nu l-a dat! Nu cred că vreun jucător din România a dat gol, pasă de gol și și-a creat minim două ocazii de a marca la fiecare meci. Dar mai trebuie încă doi sau trei jucători. A făcut o afacere foarte bună că l-a dat pe Politic cu Musi. Totuși, nu poate să-l înlocuiască pe Selmani care, pe lângă că era un marcator, făcea și presing”, a mai afirmat Cristi Borcea pentru sursa citată.

Mediafax
