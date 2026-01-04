FCSB, campioana României la fotbal, a plecat duminică, în Turcia, acolo unde va efectua un stagiu de pregătire.

Gruparea bucureșteană se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în ţară, pentru partida cu FC Argeş.

28 de jucători de la FCSB au plecat în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”

Elevii lui Elias Charalambous au programată şi o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beşiktaş, la Gloria Sports Arena. Până atunci antrenamente zi de zi.

„Nu mai căutăm fundași. E Pantea, care poate să joace în ambele benzi, mai e și Kiki în stânga. Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului, vine în cantonament.

Duarte s-a antrenat 5 zile cu noi, am zis să vină să-și cunoască colegii. Eu am mare încredere în el. Mi-a plăcut foarte mult la Craiova, l-am urmărit și după, nu am nicio emoție că ne poate face probleme. El are totul filmat, stă bine în procesul cu Ujpest.

La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat, iar Ngezana e posibil să nu ajungă la meciul ăla. Poate trece mai departe la Cupa Africii, cine știe?

Dawa e samurai. Și-a făcut vacanța la Tokyo și vine direct în Antalya. E OK. Ultima dată a jucat anul trecut când dădeau ghioceii”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cum arată lotul FCSB

portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa

fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Mihai Popescu, Luca Ciobanu, Risto Radunovic

mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Mihai Toma, Dennis Politic, David Popa, Juri Cisotti

atacanți: Mamadou Thiam, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, Denis Alibec

„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1