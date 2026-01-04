Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru

Gică Hagi a ajuns la vârsta de 60 de ani, dar continuă să se comporte ca un sportiv. Are un stil de viață sănătos și echilibrat, iar ca dovadă că așa stau lucrurile vin afirmațiile cumnatului său, Gică Popescu.

Fostul mare internațional român spune că „Regele” a renunțat complet la un aliment, pe care nu îl mai consumă de 5 ani.

Ce aliment a fost șters din meniul lui Hagi

Mai mult, Hagi și-a convins și fostul coleg din Generația de Aur să facă același lucru.

Popescu a recunoscut că a renunțat la carne de aproape un an, fiind inspirat direct de disciplina alimentară pe care și-a impus-o Hagi.

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani”, a declarat Gică Popescu pentru ProTV.

Fostul fundaș central a explicat că schimbarea nu a venit peste noapte, dar efectele s-au simțit rapid. La 58 de ani, Popescu are o condiție fizică excelentă, merge constant la sala de forță și susține că se simte mai bine decât în multe perioade din cariera sa. Chiar dacă a făcut o mică excepție de sărbători, tradiția nu a anulat regula de bază.

„Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei. Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a mai spus Popescu.

Hagi, gata să revină în antrenorat

Pe de altă parte, scrie PROSPORT, Hagi este gata să revină în antrenorat, după pauza pe care a luat-o începând cu vara trecută. Patronul Farului Constanța nu mai vrea să stea departe de gazon, spune Popescu.

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, la fel Craiova, Rapid sau CFR Cluj.

O va face (n.r. – va reveni pe banca tehnică), cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a dezvăluit Gică Popescu.

