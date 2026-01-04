Prima pagină » Sport » Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”

04 ian. 2026, 21:37, Sport
Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”

Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, ar fi negat informațiile care au lăsat să se înțeleagă că ar suferi de o boală gravă. Jurnalistul britanic Neil Barnett a explicat într-o postare pe rețelele de socializare care este starea actuală de sănătate a antrenorului român. 

Dan Petrescu a dispărut complet din lumina reflectoarelor, iar în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora tehinicianul ar avea probleme de sănătate foarte grave. Mai mulți apropiați ca Gino Iorgulescu, Giovanni Becali și Cristi Balaj au lăsat de înțeles că Petrescu ar suferi de o boală gravă.

Un jurnalist cu experiență din Anglia, care a urmărit-o pe Chelsea mai bine de 30 de ani, inclusiv în perioada în care Dan Petrescu se afla la Londra a confirmat că antrenorul trece printr-o perioadă complicată din cauza unor probleme la gât. Într-o conversație telefonică cu acesta, Petrescu a lăsat de înțeles că nu ar suferi de cancer.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer. Nu știe de unde au apărut aceste povești, dar a avut probleme de sănătate la nivelul gâtului. Va mai urma tratamentul pentru încă o lună înainte de a încerca să se întoarcă la antrenorat”, a scris jurnalistul Neil Barnett, pe X.

În ultimele luni, starea de sănătate a antrenorului a ridicat îngrijorări, în special după ce a pierdut aproape 30 de kilograme. Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat că Dan Petrescu a apelat și la tratamente chinezești și că a fost susținut de cele două fiice ale sale. Gino Iorgulescu a alimentat zvonurile despre boala gravă a lui Petrescu după ce a anunțat că acesta ar fi urmat ședințe de chimioterapie.

