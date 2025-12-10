David Popovici a fost la Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport și a anunțat că nici acum nu a fost premiat pentru medalii.

Dinamovistul e dublu campion mondial, la 100 m și 200 m liber, campion european și olimpic, iar în situația de a nu primi banii de la ANS sunt și ceilalți campioni. Restanțe ar fi din vara trecută din partea ANS.

Popovici și gimnasta Sabrina Voinea au fost aleși la gala respectivă „Most Popular Ambassador” la masculin și feminin.

David Popovici nu a luat nici acum banii de la ANS

„Nu le-am primit. Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei care nu au fost recompensați și sper ca situația să se remedieze atât pentru mine, cât și pentru ceilalți sportivi. (n.red. – cum se descurcă sportivii fără primele de la ANS) Cred că un pic mai greu. Sunt recunoscător că, de la 18 ani, când am început să fiu mediatizat, am avut parte de un cumul de factori favorabili. La început a fost greu pentru mine și pentru tatăl meu, care mă ajuta. Îmi amintesc că trimitea scrisori către sute de companii, prezentând rezultatele mele și potențialul pe care îl aveam. Sume mici, dar care contau enorm la început. Acum ne aflăm într-o poziție bună, companiile se apropie de noi, iar noi de ele.

Sportul este foarte dificil și, dacă nu ești recompensat pe măsura muncii depuse, devine și mai greu. Sportul este cel mai important ambasador al țării și cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate națională. Ar fi un câștig pentru întreaga societate dacă s-ar pune mai mult accent pe sport, educație fizică și un stil de viață sănătos, a spus David Popovici.

„Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face”, a mai declarat el, întrebat dacă sunt sportivi ce se confruntă cu probleme financiare pentru că ANS nu le-a dat nici acum banii.