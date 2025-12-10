Prima pagină » Sport » David Popovici nu a luat nici acum banii de la ANS

David Popovici nu a luat nici acum banii de la ANS

10 dec. 2025, 08:43, Sport
David Popovici nu a luat nici acum banii de la ANS

David Popovici a fost la Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană organizată de Agenția Națională pentru Sport și a anunțat că nici acum nu a fost premiat pentru medalii.

Dinamovistul e dublu campion mondial, la 100 m și 200 m liber, campion european și olimpic, iar în situația de a nu primi banii de la ANS sunt și ceilalți campioni. Restanțe ar fi din vara trecută din partea ANS.

Popovici și gimnasta Sabrina Voinea au fost aleși la gala respectivă „Most Popular Ambassador” la masculin și feminin.

David Popovici nu a luat nici acum banii de la ANS

„Nu le-am primit. Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei care nu au fost recompensați și sper ca situația să se remedieze atât pentru mine, cât și pentru ceilalți sportivi. (n.red. – cum se descurcă sportivii fără primele de la ANS) Cred că un pic mai greu. Sunt recunoscător că, de la 18 ani, când am început să fiu mediatizat, am avut parte de un cumul de factori favorabili. La început a fost greu pentru mine și pentru tatăl meu, care mă ajuta. Îmi amintesc că trimitea scrisori către sute de companii, prezentând rezultatele mele și potențialul pe care îl aveam. Sume mici, dar care contau enorm la început. Acum ne aflăm într-o poziție bună, companiile se apropie de noi, iar noi de ele.

Sportul este foarte dificil și, dacă nu ești recompensat pe măsura muncii depuse, devine și mai greu. Sportul este cel mai important ambasador al țării și cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate națională. Ar fi un câștig pentru întreaga societate dacă s-ar pune mai mult accent pe sport, educație fizică și un stil de viață sănătos, a spus David Popovici.

„Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face”, a mai declarat el, întrebat dacă sunt sportivi ce se confruntă cu probleme financiare pentru că ANS nu le-a dat nici acum banii.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
09:42
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
SPORT Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
09:36
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
SPORT Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
09:12
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
SPORT Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB
07:31
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB
SPORT Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!”
07:14
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!”
SPORT Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6
06:09
Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Semne de activitate pe cometa 3I/ATLAS. Ce au observat astronomii?
ECONOMIE Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
10:12
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
EXTERNE Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
10:06
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
ULTIMA ORĂ Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
EXTERNE Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
09:24
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice
09:22
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice

Cele mai noi