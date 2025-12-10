Prima pagină » Actualitate » Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia

Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia

10 dec. 2025, 09:24, Actualitate
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
sursa foto: captura TikTok

Un tânăr din Italia a devenit viral pe TikTok, după ce a povestit cum, în încercarea de a ajunge la celebrul târg de la Craiova, el a zburat din greșeală, spre Cracovia, în Polonia. Brandon, pasionat de atmosfera festivă, își făcuse un adevărat tur al târgurilor de Crăciun din Europa.

Într-o zi, pe feed-ul său au apărut imagini spectaculoase cu luminile de la Craiova. El a hotărât că trebuie să ajungă și acolo. A intrat pe o platformă de rezervări, a tastat Cra”, doar că graba și entuziasmul l-au făcut să nu observe că site-ul îi sugerase Cracovia și nu Craiova. A cumpărat biletele și a așteptat ziua plecării, convins că îl așteaptă Oltenia.

Abia după ce a ajuns în Polonia a realizat confuzia, însă a luat totul cu calm și umor. „Și aici e frumos. Frig, dar frumos„, povestește Brandon în videoclipul care i-a adus zeci de mii de reacții.

De altfel, adevăratul Târg de Crăciun din Craiova continuă atragă turiști din toată lumea. După ce a fost desemnat cel mai frumos din Europa, vestea s-a răspândit imediat, iar vizitatori din Vestul continentului, dar și din Asia au venit vadă cu ochii lor decorațiunile de poveste, roata panoramică, sania uriașă a lui Moș Crăciun și căsuțele pictate manual.

Anul trecut, circa 2 milioane de oameni au trecut prin târg, însă în acest an se așteaptă cifre și mai mari. Popularitatea are însă și un preț: cererea ridicată a dus la tarife record la cazare: prețurile pentru două nopți în decembrie variază între 250 și 550 de euro, uneori chiar mai mult în weekend sau în apropiere de centru.

