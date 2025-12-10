Prima pagină » Actualitate » Circa 500 de consumatori din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după ce Distrigaz a întrerupt furnizarea din cauza unei defecţiuni la un branşament

10 dec. 2025, 09:47, Actualitate
Distrigaz Sud Reţele anunţă a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 din București, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi circa 500 de consumatori. Distrigaz informează furnizarea gazelor o să fie reluată în cursul serii de miercuri.

Distrigaz Sud Reţele informează, miercuri dimineaţă, a sistat alimentarea cu gaze naturale, marţi, 9 decembrie, de la ora 22:03 pentru consumatorii de pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei, din cauza unui incident la un branşament din cadrul reţelei de distribuţie amplasate la intersecţia străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, ca să pună consumatorii în siguranţă.

În urma întreruperii neplanificate, sunt afectaţi 499 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ştefan Protopopescu, din sectorul 1 al Capitalei.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului, iar alimentarea cu gaze naturale a clienţilor afectaţi o să fie reluată în cursul zilei de miercuri, în jurul orei 18:00, spune Distrigaz Sud.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, ei sunt rugaţi apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, aerisească rapid încăperea, nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

