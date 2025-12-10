Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș

Accesul în curtea Casei Julietei din Verona, una dintre cele mai vizitate atracții romantice din lume, odinioară „liber” a devenit „cu taxă” până pe 6 ianuarie 2026. Decizia a generat cozi uriașe, proteste și blocaje în centrul orașului, transformând celebrul balcon din opera de excepție a lui William Shakespeare, „Romeo și Julieta” – într-un punct fierbinte al haosului turistic chiar în luna sărbătorilor de iarnă.

Curtea Casei Julietei de pe Via Cappello 23, simbol global al iubirii și a patra cea mai vizitată destinație turistică din Italia, a fost luată cu asalt în weekendul prelungit de 8 decembrie, când italienii au celebrat sărbătoarea catolică „Imaculata Concepție”.

Mii de turiști au blocat traficul și s-au îndreptat în valuri către locul făcut celebru de povestea lui Shakespeare, fără să știe că autoritățile au introdus o taxă obligatorie de 12 euro pentru accesul în curte, unde turiștii obișnuiesc să atingă sânii statuii Julietei pentru „noroc” în dragoste.

Potrivit La Repubblica, timpul de așteptare pentru un selfie în doi „pe balcon” ajunge la trei ore, iar experiența, cândva gratuită a devenit un lux al „îndrăgostiților”.

Noile reguli limitează accesul la 1.460 de vizitatori pe zi, iar capacitatea interioară a muzeului a fost redusă de la 60 la 45 de persoane simultan. Tururile durează 15 minute, iar fiecare cuplu are doar 60 de secunde pentru celebrul selfie de la balcon.

Schimbarea a provocat un fenomen de-a dreptul exploziv. Îmbulzează în fața intrării, turiști frustrați cu nervii întinși la maximum, centrul istoric blocat între Arenă și Piazza Erbe, comercianți iritați, polițiști epuizați și ghizi turistici depășiți de situație.

Acum, accesul în curte este permis exclusiv cu biletul de muzeu, după ce spațiul de circulație a fost restrâns drastic.

Ghid de turism: „N-ai cum să anunți taxa cu două zile înainte”

Nemulțumirile cresc, mai ales că mulți turiști își rezervaseră excursiile cu luni înainte.

„Asiaticii vin la Verona doar pentru ea. Rezervă cu multe luni înainte. Este de neiertat să anunți restricționarea accesului și taxa cu două zile înainte, cu un afiș pe stradă, fără măcar să avertizeze că, din moment ce biletele online sunt epuizate, vizitatorii sunt acum refuzați”, spune ghidul Leonardo Calabretta.

Comercianții, în schimb, au observat o „românească” făcută de turiști. Aceștia intră masiv în magazinele cu suveniruri care dau spre curtea fictivă a familiei Capulet, se prefac că vor să cumpere ceva, dar folosesc ocazia pentru a fotografia balconul pe ascuns.

„Magazine pline, dar casa de marcat goală. Toți fotografiază, nimeni nu cumpără. Acest delir nu poate continua”, se plânge Alessandra, o vânzătoare dintr-un magazin de suveniruri.

După haosul provocat de introducerea taxei de 12 euro, acum autoritățile iau în calcul renunțarea taxei sau schimbarea regulilor. Printre variante: acces gratuit în curte printr-o intrare secundară, via Teatro Nuovo, un bilet simbolic de 2–3 euro pentru turiștii care vor doar să atingă statuia Julietei.

Cum a devenit Casa Julietei un magnet turistic

Casa Julietei, o clădire medievală din secolul al XIII-lea, a devenit atracție majoră abia în secolul al XIX-lea, când burghezia veroneză a început să asocieze locuința familiei Cappello cu legendarul neam Capulet.

Primăria a cumpărat casa în 1905 și, între 1939–1940, a adăugat celebrul balcon gotic din marmură, reconstituind atmosfera romantică.

Pelerinajul îndrăgostiților datează încă din anii 1800, iar statuia Julietei, montată în 1972, a generat ritualuri celebre. De-a lungul anilor, mii de turiști au fost atrași de atingerea piciorului sau sânului pentru a avea noroc în dragoste. De asemenea, mii de scrisori sunt trimise anual Julietei.

Cei mai excentrici și cu dare de mână aleg chiar să-și organizeze nunțile civile în curtea clădrii istorice. Printre toate aceste obiceiuri, nu puteau lipsi și celebrele inscriții „Vasile + Lenuța = love”, prezente de altfel și pe mulți pereți din România.

Reamintim că în 2010, patru turiști români au vandalizat placa memorială, scriind cu carioca „Ioana + Ciprian” și „Iri + Andreea”. Unul dintre ei a fost prins în flagrant în timp ce își semna „opera”. Poliția municipală i-a deschis dosar penal și i-a aplicat o amendă de 10.000 de euro, „îndrăgostitului” de ocazie.