Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii

Bryan Reisberg, un tânăr din New York, a devenit celebru în mediul online, după ce a lansat o inițiativă surprinzătoare prin care promovează adopția animalelor. Acesta se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său.

Înainte de a lansa inițiativa, Bryan își plimba propriul câine, pe Maxine. Apoi, el s-a gândit să facă asta și cu alți căței, scopul fiind acela de a-i încuraja pe trecători să-i adopte.

În fiecare săptămână, Bryan plimbă un câine diferit dintr-un adăpost prin tot orașul. Rucsacul lui are atașat și mesajul „adoptă-mă”, pentru a atrage atenția trecătorilor, scrie MidiLibre.

Pentru ca inițiativa lui să ajungă la cât mai multă lumea, el se filmează și postează clipurile pe contul său de Instagram sau de TikTok.

Videoclipurile lui Reisberg au strâns peste 75 de milioane de vizualizări și sute de mii de comentarii. Ideea sa a fost apreciată de mulți, astfel că prin intermediul clipurilor, oamenoo au adoptat 10 din cei 11 câini pe care i-a plimbat până acum.

Julie Castle, directorul general al Best Friends Animal Society, organizația care coordonează mai multe adăposturi, a remarcat impactul semnificativ:

„Am observat o creștere de aproximativ 100 de adopții față de anul trecut… A schimbat complet situația pentru noi”, spune acesta. Câinii sunt aleși de către angajații Best Friends Animal Society, iar Bryan oferă detalii despre fiecare câine în cadrul clipurilor sale, în așa fel încât cei interesați de animale să-și formeze o idee clară. Acesta mai spune și că, pentru el, succesul acestui proiect este „extrem de satisfăcător”.

