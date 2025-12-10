Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați

Tradegia din cartierul bucureștean Rahova s-a repetat din nou, de această dată într-un bloc din Aleșd, județul Bihor, provocând prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei. Din cauza acumulărilor de gaz, 30 de locatari au fost evacuați de urgență.

O explozie puternică care s-a produs marți seară, în jurul orei 22:50, într-un bloc de locuințe din Aleșd, a dus la prăbușirea completă a balconului unui apartament de la etajul 1 și la rănirea gravă a unei femei, aflată în acel moment pe balcon.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, la fața locului au fost mobilizate de urgență trei echipaje de pompieri din Aleșd, un echipaj CBRN din Oradea, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că balconul era complet prăbușit. Pe acesta se afla o femeie în momentul deflagrației, care a suferit arsuri pe 30–40% din suprafața corpului, precum și multiple traumatisme, scrie Alesdonline.ro.

Victima a primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului, după care a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Oradea, în stare gravă.

30 de persoane evacuate din cauza mirosului puternic de gaz

Din cauza mirosului puternic de gaz resimțit pe casa scării, pompierii au intervenit pentru ventilarea spațiului și au decis evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2, măsură similară celor aplicate în recentele cazuri de explozii din alte zone ale țării.

Ulterior, echipajul CBRN a efectuat măsurători, care au indicat absența altor acumulări de gaz, permițând reîntoarcerea locatarilor în apartamente.

Un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții a verificat zona afectată și a stabilit că structura de rezistență a clădirii nu a fost compromisă.

Primele cercetări arată că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz provenită de la o butelie, aflată într-o bucătărie improvizată pe balcon. Deflagrația s-ar fi produs în momentul în care femeia a aprins lumina.

Un caz asemănător a avut loc duminica trecută, într-un bloc din Iași, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost găsit conștient, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.