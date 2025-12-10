Prima pagină » Actualitate » Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!”

10 dec. 2025, 07:14, Actualitate
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică

După ce rapidistul Marius Șumudică a criticat forma jucătorilor de la FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, i-a dat replica fostului antrenor din Grant, rămas fără agajament după ce Dan Șucu l-a pus pe liber.

„Îi răspund acum, bolduit!”, a răbufnit MM, scos din sărite de remarcele făcute de Șumudică.

„N-a antrenat în viaţa lui la nivelul ăsta”

Fostul „principal” de la Rapid s-a arătat mirat de forma fizică slabă a „roș-albaștrilor” și a lăsat să se înțeleagă că antrenamentele făcute de Elias Charalambous nu sunt ceea ce trebuie.

Folosind atacuri subtile, dar și o sumedenie de cifre, MM Stoica i-a transmis lui Șumudică să analizeze cu obiectivitate, pe viitor, prestația fotbaliștilor de la FCSB.

„Îi răspund acum lui Şumudică. Bolduit! Nu are de unde să ştie, n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta atât de multe meciuri. Noi, într-un an şi jumătate, avem 100 de meciuri. Ştiţi ce înseamnă 100 de meciuri oficiale? Cu 14 meciuri în plus faţă de adversari; faţă de Dinamo, am avut 14 meciuri în plus. 14 meciuri cu mare încărcătură, să nu se mai mire Şumudică!

Avem mulţi accidentaţi, unii cu accidentări mai puţin grave, alţii cu grave, dar care lipsesc. Este pentru prima dată de când sunt în fotbal, din 1992, când am văzut jucători care au zis «Nu mai pot». Nu neapărat fizic, cât mental. Surmenaj este cuvântul, că e aproape imposibil să fii în zona ta de confort când te muţi încontinuu.

Vin peste noi meciurile astea, de asta vrem să se termine, ca să aibă vacanță băieţii de pe 21 până pe 4 ianuarie, ca apoi să avem o pregătire bună. 100 de meciuri!”, i-a răspuns Mihai Stoica lui Șumudică.

Șumudică: „De ce cad din minutul 70?”

Comentând prestațiile celor de la FCSB, Marius Șumudică a făcut o comparație cu echipa din sezonul trecut, care era foarte n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta, potrivit spuselor fostului antrenor din Giulești.

În opinia lui Șumudică, acum, „starurile” lui Gigi Becali cad fizic din minutul 70 al partidei.

„Anul trecut spuneam că, în momentul în care am jucat cu ei, îi simţeam că treceau ca nişte avioane pe lângă mine. Şi îi simţeam! Anul trecut, FCSB, din punct de vedere fizic, era o clasă peste toate celelalte. Şi vedeam şi eu ce lucram, aveam şi eu parametrii mei, aveam şi eu preparatorii mei care-mi aduceau şi explicau tot ceea ce lucram la antrenamente, dar FCSB-ul era din altă sferă. Îi simţeam cât de bine erau pregătiţi fizic.

Acum vă pun şi eu întrebarea: de ce anul acesta nu mai sunt aşa de bine pregătiţi fizic? De ce cad din minutul 70?”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: „Du-te la palat, reziliază-ți contractul!”

„Am vrut să-l schimb, dar mi-a zis MM: «Gigi, îl nenorocești!»”. Ce fotbalist de la FCSB a intrat în gura patronului după derby-ul cu Dinamo

Cele mai noi