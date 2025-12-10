Prima pagină » Sport » Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6

Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6

10 dec. 2025, 06:09, Sport
Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6
FOTO: prosport.ro

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League.

„Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie 2026.

Champions League, seară de coșmar pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6

Inter a pierdut partida cu FC Liverpool, scor 0-1, în minutul 88, dintr-un penalty acordat cu mare legeritate de arbitrul de centru german Felix Zwayer, cel care a dezavantajat România lui Edi Iordănescu în optimile EURO 2024, cu Olanda, scor 0-3.

„Nu comentez foarte mult deciziile arbitrului, vorbesc despre educație și despre ce trebuie să învățăm în aceste meciuri. În opinia mea, arbitrul a interpretat bine dinamica de pe teren când nu a fluierat penalty-ul.

Atunci când intervine VAR-ul trebuie să înțelegem dinamica. Trebuie să acceptăm decizia, trebuie să învățăm să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim bine la ceea ce vrem să facem”, a spus Chivu la finalul partidei.

PSV Eindhoven, cu atacantul român Dennis Man pe teren din minutul 59, a cedat cu 2-3 în fața formației Atletico Madrid, chiar pe Philips Stadion.

  • Kairat Almaty – Olympiacos Pireu 0-1 (Gelson Martins 73)
  • Bayern Munchen – Sporting Lisabona 3-1 (Gnabry 65, Karl 69, Tah 77 / Kimmich 54 – autogol)
  • AS Monaco – Galatasaray 1-0 (Balogun 68)
  • Atalanta – Chelsea 2-1 (Scamacca 55, De Ketelaere 83 / Joao Pedro 25)
  • FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2-1 (Kounde 50, 53 / Krauff 21)
  • Inter Milano – FC Liverpool 0-1 (Szoboszlai 88 – penalty)
  • PSV Eindhoven – Atletico Madrid 2-3 (Til 10, Pepi 85 / Julian Alvarez 37, Hancko 52, Sorloth 56)
  • Union St Gilloise – Olympique Marseille 2-3 (Khalaili 5, 71 / Paixao 15, Greenwood 41, 58)
  • Tottenham – Slavia Praga 3-0 (Zima 26 autogol, Kudus 50 – penalty, Xavi Simons 79 – penalty)

Ce meciuri se joacă azi miercuri, 10 decembrie 2025?

19:45 Qarabag – Ajax
19:45 Villarreal – FC Copenhaga
22:00 Athletic Bilbao – PSG
22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle
22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
22:00 Club Brugge – Arsenal Londra
22:00 Juventus Torino – Pafos
22:00 Real Madrid – Manchester City
22:00 Benfica – Napoli

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Unde este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume?
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Se încearcă crearea impresiei că Nicușor Dan este iubit de popor
07:30
Valentin Stan: Se încearcă crearea impresiei că Nicușor Dan este iubit de popor
ACTUALITATE 10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp
07:15
10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”
07:00
Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”
ACTUALITATE Valentin Stan: O bună parte dintre suveraniști au stat acasă, la îndemnul lui Georgescu
06:30
Valentin Stan: O bună parte dintre suveraniști au stat acasă, la îndemnul lui Georgescu
RĂZBOI Thailanda atacă Cambodgia. De ce s-a prăbușit armistițiul lui Trump?
06:00
Thailanda atacă Cambodgia. De ce s-a prăbușit armistițiul lui Trump?
ANALIZĂ EXCLUSIV Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari
06:00
Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari

Cele mai noi