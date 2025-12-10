Champions League, seară de coșmar pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League.
„Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie 2026.
Inter a pierdut partida cu FC Liverpool, scor 0-1, în minutul 88, dintr-un penalty acordat cu mare legeritate de arbitrul de centru german Felix Zwayer, cel care a dezavantajat România lui Edi Iordănescu în optimile EURO 2024, cu Olanda, scor 0-3.
„Nu comentez foarte mult deciziile arbitrului, vorbesc despre educație și despre ce trebuie să învățăm în aceste meciuri. În opinia mea, arbitrul a interpretat bine dinamica de pe teren când nu a fluierat penalty-ul.
Atunci când intervine VAR-ul trebuie să înțelegem dinamica. Trebuie să acceptăm decizia, trebuie să învățăm să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim bine la ceea ce vrem să facem”, a spus Chivu la finalul partidei.
PSV Eindhoven, cu atacantul român Dennis Man pe teren din minutul 59, a cedat cu 2-3 în fața formației Atletico Madrid, chiar pe Philips Stadion.
19:45 Qarabag – Ajax
19:45 Villarreal – FC Copenhaga
22:00 Athletic Bilbao – PSG
22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle
22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
22:00 Club Brugge – Arsenal Londra
22:00 Juventus Torino – Pafos
22:00 Real Madrid – Manchester City
22:00 Benfica – Napoli