Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League.

„Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie 2026.

Champions League, seară de coșmar pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6

Inter a pierdut partida cu FC Liverpool, scor 0-1, în minutul 88, dintr-un penalty acordat cu mare legeritate de arbitrul de centru german Felix Zwayer, cel care a dezavantajat România lui Edi Iordănescu în optimile EURO 2024, cu Olanda, scor 0-3.

„Nu comentez foarte mult deciziile arbitrului, vorbesc despre educație și despre ce trebuie să învățăm în aceste meciuri. În opinia mea, arbitrul a interpretat bine dinamica de pe teren când nu a fluierat penalty-ul.

Atunci când intervine VAR-ul trebuie să înțelegem dinamica. Trebuie să acceptăm decizia, trebuie să învățăm să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim bine la ceea ce vrem să facem”, a spus Chivu la finalul partidei.

PSV Eindhoven, cu atacantul român Dennis Man pe teren din minutul 59, a cedat cu 2-3 în fața formației Atletico Madrid, chiar pe Philips Stadion.

Kairat Almaty – Olympiacos Pireu 0-1 (Gelson Martins 73)

0-1 (Gelson Martins 73) Bayern Munchen – Sporting Lisabona 3-1 (Gnabry 65, Karl 69, Tah 77 / Kimmich 54 – autogol)

(Gnabry 65, Karl 69, Tah 77 / Kimmich 54 – autogol) AS Monaco – Galatasaray 1-0 (Balogun 68)

(Balogun 68) Atalanta – Chelsea 2-1 (Scamacca 55, De Ketelaere 83 / Joao Pedro 25)

(Scamacca 55, De Ketelaere 83 / Joao Pedro 25) FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2-1 (Kounde 50, 53 / Krauff 21)

(Kounde 50, 53 / Krauff 21) Inter Milano – FC Liverpool 0-1 (Szoboszlai 88 – penalty)

(Szoboszlai 88 – penalty) PSV Eindhoven – Atletico Madrid 2-3 (Til 10, Pepi 85 / Julian Alvarez 37, Hancko 52, Sorloth 56)

(Til 10, Pepi 85 / Julian Alvarez 37, Hancko 52, Sorloth 56) Union St Gilloise – Olympique Marseille 2-3 (Khalaili 5, 71 / Paixao 15, Greenwood 41, 58)

(Khalaili 5, 71 / Paixao 15, Greenwood 41, 58) Tottenham – Slavia Praga 3-0 (Zima 26 autogol, Kudus 50 – penalty, Xavi Simons 79 – penalty)

Ce meciuri se joacă azi miercuri, 10 decembrie 2025?

19:45 Qarabag – Ajax

19:45 Villarreal – FC Copenhaga

22:00 Athletic Bilbao – PSG

22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle

22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

22:00 Club Brugge – Arsenal Londra

22:00 Juventus Torino – Pafos

22:00 Real Madrid – Manchester City

22:00 Benfica – Napoli