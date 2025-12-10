Prima pagină » Sport » Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”

Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”

10 dec. 2025, 09:42, Sport
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
Nadia Comăneci primește rentă viageră din România / foto: Mediafax Foto

Dumitru Dragomir (79 de ani) a adus în discuție renta viageră pe care Nadia Comăneci (64 de ani) ar încasa-o. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că fosta mare gimnastă „trăiește ca boieroaica în SUA” și a precizat că ar avea „peste 5.000 de euro”.

Fosta mare gimnastă, cunoscută drept „Zeița de la Montreal”, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, după Revoluția din 1989. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesionale de Fotbal (LPF), care face afaceri în imobiliare, a susținut că Nadia Comăneci „trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România”. El a menționat că ar primi „peste 5.000 de euro”, scrie Prosport.

Nadia Comăneci primește rentă viageră din România / foto: Mediafax Foto

Nadia Comăneci primește rentă viageră din România / foto: Mediafax Foto

Fostul șef al LPF, care primește o sumă uriașă din cele 3 pensii cumulate (contribuție, pensie din perioada de parlamentar și cea de rentă viageră pentru sport), a susținut despre bani că fosta gimnastă „îi merită cu prisosință”.

„Nadia trăiește în SUA cu renta viageră din România ca boieroaica. Are peste 5 mii de euro. Îi merită cu prisosință. Bineînțeles că are puțin. Doamna de la canotaj, Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă) icoană, băi! Câte medalii a adus țării noastre. Nadia, apoi asta de la tenis, Halepa (n.r. – Simona Halep), Năstase!”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Chiar dacă a ales să se stabilească peste hotare, după Revoluția din 1989, Nadia Comăneci se implică activ în proiecte care au legătură cu România. De altfel, este unul dintre cei mai vizibili ambasadori ai României. Referitor la averea sa, Celebrity Net Worth arată că ar fi estimată la 5 milioane de dolari.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto /

Recomandarea video

Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Semne de activitate pe cometa 3I/ATLAS. Ce au observat astronomii?
EXTERNE Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare
10:18
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare
ECONOMIE Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
10:12
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
EXTERNE Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
10:06
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
ULTIMA ORĂ Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
EXTERNE Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
09:24
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia

Cele mai noi