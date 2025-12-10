Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”

Dumitru Dragomir (79 de ani) a adus în discuție renta viageră pe care Nadia Comăneci (64 de ani) ar încasa-o. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că fosta mare gimnastă „trăiește ca boieroaica în SUA” și a precizat că ar avea „peste 5.000 de euro”.

Fosta mare gimnastă, cunoscută drept „Zeița de la Montreal”, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, după Revoluția din 1989. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesionale de Fotbal (LPF), care face afaceri în imobiliare, a susținut că Nadia Comăneci „trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România”. El a menționat că ar primi „peste 5.000 de euro”, scrie Prosport.

Fostul șef al LPF, care primește o sumă uriașă din cele 3 pensii cumulate (contribuție, pensie din perioada de parlamentar și cea de rentă viageră pentru sport), a susținut despre bani că fosta gimnastă „îi merită cu prisosință”.

„Nadia trăiește în SUA cu renta viageră din România ca boieroaica. Are peste 5 mii de euro. Îi merită cu prisosință. Bineînțeles că are puțin. Doamna de la canotaj, Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă) icoană, băi! Câte medalii a adus țării noastre. Nadia, apoi asta de la tenis, Halepa (n.r. – Simona Halep), Năstase!”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Chiar dacă a ales să se stabilească peste hotare, după Revoluția din 1989, Nadia Comăneci se implică activ în proiecte care au legătură cu România. De altfel, este unul dintre cei mai vizibili ambasadori ai României. Referitor la averea sa, Celebrity Net Worth arată că ar fi estimată la 5 milioane de dolari.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto /