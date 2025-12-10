Prima pagină » Sport » Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”

10 dec. 2025, 09:12, Sport
Marius Şumudică a pus la îndoială pregătirea fizică a jucătorilor de la FCSB, iar oficialul echipei roș-albastre Mihai Stoica a explicat că oboseala și accidentările apar atunci când se joacă peste o sută de meciuri oficiale într-un sezon.

Șumudică a făcut o comparație între echipa FCSB din sezonul trecut și cel de acum. Dacă FCSB a câștigat campionatul ediția trecută, acum se zbate să prindă un loc de play-off.

FCSB e pe zece în Superliga, 25 de puncte, la trei de locul șase, de play-off, ocupat de UTA.

„(n.r. – Şumudică a spus că nu înţelege de ce FCSB nu mai aleargă precum anul trecut) Îi răspund acum lui Şumudică bolduit, că nu are de unde să ştie că n-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta atât de multe meciuri. Noi, într-un an şi jumătate, avem 100 de meciuri. Ştiţi ce înseamnă 100 de meciuri oficiale? Cu 14 meciuri în plus faţă de adversari, faţă de Dinamo am avut 14 meciuri în plus. 14 meciuri cu mare încărcătură, să nu se mai mire Şumudică. Avem mulţi accidentaţi, unii cu accidentări mai puţin grave, alţii cu grave, dar care lipsesc.

Este pentru prima dată de când sunt în fotbal, din 1992, când am văzut jucători care au zis Nu mai pot. Nu neapărat fizic, cât mental. Surmenaj este cuvântul, că e aproape imposibil să fii în zona ta de confort când te muţi în continuu. Ne vin peste noi meciurile astea, de asta vrem să se termine, ca să aibă băieţii de pe 21 până pe 4 vacanţă, ca apoi să avem o pregătire bună. 100 de meciuri!

(n.r. Deci FCSB nu poate face două sezoane similare?) Ba da, FCSB poate să facă un sezon similar, în situaţia în care are lot care să-i permită. Noi n-am avut lot, că au fost jucători importanţi accidentaţi, jucători care n-au mai fost la nivelul lor poate şi pentru că au fost forţaţi să joace prea mult şi jucători care nu s-au integrat şi care nu ne-au ajutat. Asta e filosofia mea făcută în trecut, la Urziceni şi la Steaua. În fiecare an măcar doi jucători să intre în primul 11, chiar dacă e urât pentru cei care au făcut performanţele în sezonul trecut. Trebuie să vinzi şi n-am reuşit să vindem, culmea după un sezon aproape perfect şi e complicat să aduci…

Am gândit-o că dintre Politic, Thiam, Alibec, Graovac măcar doi îşi fac loc în prima echipă. Graovac şi-a făcut, că au fost accidentări. N-am nimerit-o acum, e vina tuturor că nu s-a gestionat cum trebuie, dar poţi şti vreodată cum îţi răspunde un jucător care vine în alt mediu?”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

