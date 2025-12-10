Prima pagină » Actualitate » Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB

10 dec. 2025, 07:31, Actualitate
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer / Sursa FOTO: prosport.ro

FCSB s-a grăbit și, deja, a realizat primul transfer al iernii – a semnat cu Andre Duarte, fundaș portughez în vârstă de 28 de ani care a mai evoluat și la FCU Craiova. Mai mult, Gigi Becali s-a grăbit să anunțe și cea de-a doua achiziție, numai că, din câte se pare, jucătorul nu vrea să semneze cu formația latifundiarului din Pipera.

Situația este extrem de complicată, iar pentru FCSB aceasta ar putea fi o lovitură de proporții încasată.

Ce jucător nu vrea să semneze cu FCSB

După ce l-a adus pe Andre Duarte, care și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest Budapesta și acum este implicat într-un litigiu cu gruparea maghiară, Gigi Becali a transmis că „Moș Crăciun” îl are în desagă și pe Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt.

Jucătorul de 21 de ani este unul dintre starurile noii generații din Superliga, fundaș stânga care i-a atras atenția și selecționerului Mircea Lucescu. De serviciile sale s-a interesat inclusiv Rapidul, după cum a dezvăluit presa în ultimele luni.

Marți, 9 decembrie, a fost aruncată pe piață știrea că Ciubotaru este ca și transferat la FCSB, informație confirmată inclusiv de Claudiu Rotar, unul dintre finanțatorii celor de la Hermannstadt.

Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește FCSB, îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem. Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei (n.r. – cei de la FCSB) au nevoie de jucător under. Suntem aproape cu FCSB (n.r. – să se ajungă la o înțelegere)”, după cum a confirmat Rotar la Digisport.

Mai mult, chiar Gigi Becali a anunțat achiziția: „Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul (n.r. de la 1 ianuarie). Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot”.

Club din Franța interesat de Kevin Ciubotaru

Între timp, însă, se pare că jucătorul celor de la Hermannstadt s-ar fi răzgândit și nu mai vrea să semneze cu FCSB. Potrivit digisport.ro, fundașul stânga nu vrea să vină la echipa antrenată de Elias Charalambous și chiar le-a transmis acest lucru apropiaților săi.

Motivul îl reprezintă criticile pe care Becali le aduce fotbaliștilor după meciuri, Ciubotaru spunând că se teme de reacția patronului și nu își dorește să intre în gura lui. În plus, nici atmosfera din lotul „roș-albaștrilor”, una extrem de tensionată, nu este pe placul lui.

Pe de altă parte, Digisport scrie că de serviciile lui Kevin Ciubotaru se interesează și un club din Ligue 1, iar francezii sunt dispuși ca, pe lângă clauza de reziliere, să-i ofere jucătorului și un bonus consistent la semnătură.

Rămâne de văzut dacă FCSB va reuși să-l convingă pe tânărul fundaș stânga sau Ciubotaru va lua drumul Occidentului, atras de ofertele de acolo.

Cele mai noi