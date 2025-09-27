Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a spus că pentru meciul cu Oțelul Galați, din etapa 11 a Superligii, de duminică, 28 septembrie, ora 20:30, Adrian Șut e apt de joc.

Șut s-a accidentat la echipa națională în meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Dar, Mihai Lixandru va lipsi două-trei săptămâni după ce a fost operat de apendicită, în Olanda, când FCSB se pregătea de duelul cu Go Ahead Eagles. Și Ionuț Cercel e accidentat și nu poate juca în meciul cu Oțelul.

FCSB e pe locul 13 în Superliga, cu 7 puncte după primele 10 etape. Echipa roș-albastră are o singură victorie în campionat.

Elias Charalambous anunță înainte de FCSB – Oțelul Galați o revenire importantă în lot. „S-a întors, e ok”

„Acest gen de meciuri europene și aceste victorii ne dau nouă ca echipă încredere. Dar ca să aibă valoare trebuie să câștigăm și mâine. Nu trebuie să ne gândim la ultimul meci, acela s-a terminat.

Europa este acum pe plan secund. A fost la fel și când am pierdut meciuri, am continuat să muncim și să progresăm. Acum că am câștigat, nu e un lucru atât de important. Singurul aspect pe care l-am spus și care ne-a ajutat a fost încrederea. Dar repet, ca acest lucru să aibă valoare, trebuie să câștigăm și mâine.

Atmosfera s-a schimbat, dar atmosfera nu a fost… A fost o atmosferă normală în vestiar. Nu a fost atât de rea, am fost dezamăgiți. Când câștigi ești fericit. Suntem o echipă, trebuie să învățăm să pierdem, să învățăm să câștigăm, să avem un echilibru. Când câștigăm meciuri ne simțim bine, e normal.

Am sărbătorit puțin, puțin, nu prea mult, avem meciuri unul după altul. Am băut o bere, e suficient. Avem nevoie de trei puncte mâine. Avem timp după aceea să facem calcule, pas cu pas, nu trebuie să ne grăbim.

Lixandru are nevoie de timp pentru a reveni, va lipsi 2-3 săptămâni, nu sunt doctor, așteptăm să vedem ce ne zice cu exactitate. Șut s-a întors, e ok, Cercel probabil nu va juca mâine, restul jucătorilor sunt ok.

Încerc să fiu întotdeauna același, când câștigăm, pierdem sau facem egaluri, așa văd lucrurile. Nu contează ce fac ceilalți adversari, trebuie doar să câștigăm, asta e cel mai important pentru noi.

Toate meciurile sunt dificile. În special pentru noi nu putem spune multe lucruri, știți câte puncte am pierdut în multe meciuri. Trebuie să fim la fel de concentrați ca în meciurile europene, cu aceeași foame, avem calitate, trebuie să tratăm la fel meciurile ca să câștigăm puncte, avem nevoie urgent de puncte, știm cât de important este meciul de mâine. O echipă bună, au demonstrat, au câștigat împotriva multor echipe puternice din campionat. Ne pregătim pentru un meci foarte greu mâine”, a declarat Elias Charalambous.