Csikszereda a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu UTA din etapa a 11-a din Superliga.

Formația din Arad a jucat în inferioritate numerică din minutul 44, când Marius Coman a fost eliminat pentru cumul de cartonașe.

Nou promovata din Miercurea Ciuc nu a câștigat în Superliga și are 5 remize și 5 înfrângeri. Mai are de disputat restanța cu CFR Cluj.

Antrenorul a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0. „E ceva de neimaginat. Nu pot să continui în halul ăsta”

Au jucat echipele:

UTA: D. Iliev – Ţuţu (D. Barbu 57), Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Hrezdac (Ovidiu Popescu 72), van Durmen – Tzionis, A. Roman (Fl. Iacob 57), V. Costache (Padula 57) – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Csikszereda: E. Pap – Paszka, Celic (Jebari 67), Palmeş (Hegedus 46), Ferenczi – B. Vegh, Veres – Anderson Ceara (Eppel 75), Bakos (E. Bodo 72), Szalay (B. Szabo 46) – Dolny. Antrenor: Robert Ilyeş

Robert Ilyeș a declarat după meci, la Digi Sport: „Din păcate iarăși avem aceeași problemă, nici nu pot să mă bucur de acest rezultat. Ținând cont că am jucat cu un om în plus trebuia să facem mai multe, mai ales în a doua repriză când nu am reușit să avem controlul.

Am avut multe contraatacuri și chiar am riscat să pierdem și acest punct pe care nu îl merităm. Nu se poate așa ceva. Sunt jucători care nu joacă mult și atunci când le dai șanse să joace, nu se pun în slujba echipei, să fii puțin mai umil, să pui osul la treabă.

Eu nu pot să conduc așa o echipă. Intri și riști să driblezi, să faci numai contraatacuri la mișto. E ceva de neimaginat în momentul de față.

Dacă ne uităm la ultimele rezultate, e îmbucurător că legăm meciuri în care nu pierdem. E păcat că dacă nu câștigăm, nu avem mai multă încredere, rămânem în subsolul clasamentului. Ații strâng puncte și noi rămânem jos. Când am jucat 11 contra 11, jocul a fost echilibrat. A avut și UTA câteva situații.

Per total, trebuia să facem mai mult. Dacă nici cu un om în plus… Nu s-a văzut aproape deloc. Ei s-au motivat mai mult. Nu am avut decât două ocazii. Nu pot să continui în halul ăsta cu unii jucători care își bat joc de echipă”.