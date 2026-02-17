Prima pagină » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Controverse după ultimul transfer al lui Dinamo! Ce se întâmplă în birourile „câinilor”?

17 feb. 2026, 13:05, Sport
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile despre ultimul transfer al lui Dinamo și controversa pe care o creează George Pușcaș.

Dăm calificativele pentru jucători după o nouă victorie a lui Dinamo! Cine merită patru stele și vedem dacă ia cineva „garsonieră”.

Vedem de ce mai are nevoie Zeljko Kopic pentru a ataca titlul și ultimele detalii din culisele clubului!

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

