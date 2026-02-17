Penurie de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Se vând cu 100 de euro pe site-urile de anunțuri

După doar trei zile de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, satele olimpice au rămas fără prezervative. Unii au văzut o oportunitate de afaceri și le revând la prețuri uriașe pe platformele online, scrie Mediafax.

Prezervativele de la JO 2026 se vând cu până la 105 euro pe Vinted. Site-ul a devenit locul unde unii caută să profite de penurie.

Au făcut calculul

Inițial existau 18.000 de prezervative în stoc în satele olimpice. Cele 15.000 pentru bărbați s-au epuizat rapid, iar cele 3.000 pentru femei sunt încă disponibile.

Mark Adams, purtătorul de cuvânt al Comitetului Olimpic Internațional, a explicat situația: „10.000 au fost folosite pentru 2.800 de sportivi, puteți face calculul. Acest lucru arată clar că Valentine’s Day este în plină desfășurare în sat”.

Calculul simplu arată o medie de peste trei prezervative pe sportiv în doar trei zile de competiție.

Pentru a remedia problema, CIO a prevăzut o reaprovizionare rapidă. Luni au fost distribuite 5.000 de prezervative noi în diferite sate olimpice.

De precizat că la Jocurile Olimpice de vară de la Paris, din 2024, au fost distribuite 200.000 de prezervative pentru bărbați. Diferența uriașă se explică prin numărul mult mai mare de sportivi participanți la JO de vară comparativ cu cele de iarnă.

Distribuirea gratuită de prezervative la Jocurile Olimpice este o practică consacrată. Organizatorii vor să promoveze sexul protejat în rândul sportivilor care locuiesc împreună în satele olimpice. Consumul rapid la Milano-Cortina confirmă tradiția potrivit căreia satele olimpice devin locuri de socializare intensă între sportivi din întreaga lume.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei