Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”

„Alt mare bărbat politic”, scrie marţi primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, care a descoperit că primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, dă bani ca să-l critice.

Asta după ce, Daniel Băluţă i-a transmis într-un mesaj anterior, lui Ciucu, că face „figuraţie pe facebook”.

„Orașul cade pe noi. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook. Opriţi-vă! Mi-e ruşine de ruşinea dumneavoastră”, a transmis Băluţă.

În replică, Ciucu observă că Băluţă se ascunde după partid.

„Fun fact: Daniel mă critică printr-un articol plătit. Alt mare bărbat politic… Nu stau rău cu banii pesediștii. Sunt convins că marea majoritate a articolelor acestea, cu sau fără [P], sunt pe bani”, constată Ciprian Ciucu.

