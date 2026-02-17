Prima pagină » Sport » Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

17 feb. 2026, 08:14, Sport
Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

Termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția Federației Române de Fotbal e până la 2 martie 2026.

Dosarele candidaților sunt verificate de o comisie în cel mult cinci zile de la data încheierii depunerilor.

Cei care analizează sunt Paul Filip Ciucur (președinte), Daniel Cernat Marin (membru) și Eduard Ursu (membru).

Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF

Contestațiile vor fi analizate de comisia formată din Gabriel Manu (președinte), Claudiu Dinu (membru) și Adrian Stângaciu (membru).

Răzvan Burleanu e la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la al treilea mandat ca președinte. A câștigat prima dată în fața lui Vasile Avram, în 2018 în fața lui Ionuț Lupescu și în 2022 a fost singurul candidat.

Un candidat trebuie să aibă susținerea a cel puțin cinci membri afiliați ai FRF pentru validare.

Adunarea Generală a FRF are loc miercuri, 18 martie, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, atunci urmând a se alege președintele și componența Comitetului Executiv.

Răzvan Burleanu: „Voi candida”

Președintele FRF Răzvan Burleanu va candida la alegerile din martie pentru un nou mandat.

„În 18 martie, de la ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală a Federației, cu ordinea de zi prevăzută de Statut. Cu ocazia acestei Adunări Generale, vom organiza și o Adunare Generală de alegeri, pentru președintele FRF și pentru membrii de Comitet Executiv. Cu siguranță voi candida. Cred însă că funcția de președinte nu mai e atât de râvnită ca în trecut. Ai nevoie de o capacitate de a alinia obiectivele fotbalului profesionist cu cel amator și să le menții permanent în echilibru și să propui o viziune clară și coerentă de dezvoltare.

În același timp, trebuie să ai și o reputație foarte bună în piață, ca să te asiguri că menții an de an veniturile Federației la un nivel foarte înalt. De fiecare dată când vin în fața dumneavoastră și vă prezint inițiative și proiecte noi, fie un lot național intermediar sau o nouă competiție, toate aceste proiecte necesită resurse financiare. Nu am un obiectiv în unanimități, dar ce aș vrea să înțelegeți este un lucru pe care-l vedem și la nivel internațional. Și fac parte din toate jocurile, atât la nivel european, cât și la nivel internațional.

Când vedem o unanimitate, nu trebuie să plecăm de la premisa că toți membrii sunt susținători. De obicei, dacă ai opoziție de sub 10%, atunci nu o să ai niciodată un opozant. Dar când o altă viziune a fotbalului reușește să stârnească un interes mult mai mare, atunci cu siguranță apar și alți candidați. Dacă vom vedea în 18 martie unanimitate, să nu credeți că asta ne dorim ca Federație.

Știm foarte bine că acum ne bazăm pe o susținere de 80-90% în rândul membrilor afiliați, știm și că avem anumite divergențe cu alte cluburi, fie de viziune, fie pentru că sunt câțiva membri care și-ar dori să pună în pericol integritatea competiției. Pentru mine, ca Federație, sunt lucruri care nu se pot negocia” declara Răzvan Burleanu.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Mihai Stoica îi dă un RĂSPUNS acid lui Adrian Porumboiu, după tirada fostului mare arbitru. „Nu comentez ce spun toți chibiții”
17:28
Mihai Stoica îi dă un RĂSPUNS acid lui Adrian Porumboiu, după tirada fostului mare arbitru. „Nu comentez ce spun toți chibiții”
SPORT Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
14:57
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
FLASH NEWS Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
14:51
Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
SPORT Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți
14:39
Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți
SPORT Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
14:25
Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
SPORT Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”
14:21
Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
România, aproape invizibilă la München: „Mi-e teamă că la noi nu se înțelege cât de mare este schimbarea de atitudine a Germaniei”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Ce crede cu adevărat Regele Charles despre președintele Donald Trump?

Cele mai noi

Trimite acest link pe