Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

Termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția Federației Române de Fotbal e până la 2 martie 2026.

Dosarele candidaților sunt verificate de o comisie în cel mult cinci zile de la data încheierii depunerilor.

Cei care analizează sunt Paul Filip Ciucur (președinte), Daniel Cernat Marin (membru) și Eduard Ursu (membru).

Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF

Contestațiile vor fi analizate de comisia formată din Gabriel Manu (președinte), Claudiu Dinu (membru) și Adrian Stângaciu (membru).

Răzvan Burleanu e la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la al treilea mandat ca președinte. A câștigat prima dată în fața lui Vasile Avram, în 2018 în fața lui Ionuț Lupescu și în 2022 a fost singurul candidat.

Un candidat trebuie să aibă susținerea a cel puțin cinci membri afiliați ai FRF pentru validare.

Adunarea Generală a FRF are loc miercuri, 18 martie, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, atunci urmând a se alege președintele și componența Comitetului Executiv.

Răzvan Burleanu: „Voi candida”

Președintele FRF Răzvan Burleanu va candida la alegerile din martie pentru un nou mandat.

„În 18 martie, de la ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală a Federației, cu ordinea de zi prevăzută de Statut. Cu ocazia acestei Adunări Generale, vom organiza și o Adunare Generală de alegeri, pentru președintele FRF și pentru membrii de Comitet Executiv. Cu siguranță voi candida. Cred însă că funcția de președinte nu mai e atât de râvnită ca în trecut. Ai nevoie de o capacitate de a alinia obiectivele fotbalului profesionist cu cel amator și să le menții permanent în echilibru și să propui o viziune clară și coerentă de dezvoltare.

În același timp, trebuie să ai și o reputație foarte bună în piață, ca să te asiguri că menții an de an veniturile Federației la un nivel foarte înalt. De fiecare dată când vin în fața dumneavoastră și vă prezint inițiative și proiecte noi, fie un lot național intermediar sau o nouă competiție, toate aceste proiecte necesită resurse financiare. Nu am un obiectiv în unanimități, dar ce aș vrea să înțelegeți este un lucru pe care-l vedem și la nivel internațional. Și fac parte din toate jocurile, atât la nivel european, cât și la nivel internațional.

Când vedem o unanimitate, nu trebuie să plecăm de la premisa că toți membrii sunt susținători. De obicei, dacă ai opoziție de sub 10%, atunci nu o să ai niciodată un opozant. Dar când o altă viziune a fotbalului reușește să stârnească un interes mult mai mare, atunci cu siguranță apar și alți candidați. Dacă vom vedea în 18 martie unanimitate, să nu credeți că asta ne dorim ca Federație.

Știm foarte bine că acum ne bazăm pe o susținere de 80-90% în rândul membrilor afiliați, știm și că avem anumite divergențe cu alte cluburi, fie de viziune, fie pentru că sunt câțiva membri care și-ar dori să pună în pericol integritatea competiției. Pentru mine, ca Federație, sunt lucruri care nu se pot negocia” declara Răzvan Burleanu.