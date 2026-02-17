Prima pagină » Actualitate » Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni

Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni

17 feb. 2026, 14:31, Actualitate
Inteligența artificială a schimbat deja piața muncii într-un ritm fără precedent. Automatizează deja activități care ţin de introducerea de date și relații cu clienții până la anumite sarcini creative, scrie Forbes. Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 52% dintre angajați spun că sunt preocupați de impactul inteligenței artificiale asupra locului lor de muncă, iar aproape o treime, 32%, cred că IA le va reduce oportunitățile profesionale pe termen lung.

Totuși, există domenii în care expertiza umană rămâne, cel puțin deocamdată, greu de înlocuit, preia Observator. Au fost identificate cele mai bine plătite 20 de profesii cu cel mai mic risc de automatizare. Analiza folosește datele din baza O*NET a Departamentului Muncii din SUA, precum și informații furnizate de Payscale, preia Observator.

Sunt evaluate trei competențe-cheie: capacitatea de adaptare, rezistenţa la stres și autocontrolul. Au fost incluse doar profesiile care au obținut un scor de cel puțin 74 la fiecare categorie și un salariu mediu anual de minimum 74.000 de dolari.

Ce nu poate face deocamdată AI

Pe primul loc se află asistenţii medicali anesteziști, cu un salariu mediu anual de 195.263 de dolari. Medicii de urgență ocupă locul al doilea, cu un salariu mediu anual de 302.047 de dolari. Ei trebuie să pună rapid diagnostice, adesea cu informații incomplete, și să rămână calmi în situații haotice.

Urmează judecătorii, cu un salariu mediu anual de 115.325 de dolari. Deși inteligența artificială poate ajuta la cercetarea juridică, deciziile finale, analiza probelor și responsabilitatea rămân profund umane.

Chirurgii generaliști, cu un salariu mediu anual de 339.027 de dolari, tratează boli și traumatisme prin intervenții complexe, unde adaptarea la situații neprevăzute este esențială. Piloții comerciali, cu un salariu mediu de 101.876 de dolari, sunt indispensabili în situații de urgență, chiar dacă pilotul automat gestionează fazele de rutină ale zborului.

În clasament se mai regăsesc asistenții medicali, piloții de linie și copiloții, inginerii de testare în zbor, controlorii de trafic aerian, veterinarii și anesteziștii. De asemenea, sunt incluse funcții de conducere precum directorii generali și responsabilii cu securitatea sistemelor informatice, dar și profesii precum farmacist, avocat, director financiar, dentist, şef de șantier, operator de reactor nuclear și analist în securitate cibernetică.

