Ce i-a transmis Zeljko Kopic noului atacant care vine la Dinamo să lupte pentru titlu. „Foarte multă calitate”

Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Unirea Slobozia, în ultima partidă diun etapa a a 27-a. La finalul meciului, Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre succesul „câinilor”, dar a oferit o reacție și legată de iminentul transfer al noului atacant de la Dinamo, care vine să lupte pentru titlu.

În urma acestei victorii, Dinamo s-a calificat matematic în play-off-ul Ligii 1.

Ce atacant semnează cu Dinamo

Tehnicianul croat afirmă că Dinamo s-a impus pe merit, iar victoria confirmă vorba bună a echipei sale.

În legătură cu iminentul transfer al lui George Pușcaș (29 de ani), Kopic a dezvăluit că a purtat mai multe discuții cu atacantul român și deja știe cu cine are de-a face.

„Am o părere foarte bună despre el Pușcaș. Are foarte multă calitate, multe meciuri pentru echipa națională, în competiții puternice. Nu a jucat de ceva timp, nu s-a antrenat cu o echipă. Am vorbit cu el după meciul cu Hermannstadt. Simt că este gata să vină, să ne ajute, să își relanseze cariera în direcția corectă.

A fost sincer. Asta apreciez la el. A avut anumite probleme cu accidentările, dar cred că putem munci împreună. Vom analiza să vedem în ce situație fizică și medicală este. Sper că își va rezolva problemele în cel mai bun mod posibil”, a spus Kopic.

„Sunt mândru de cum am jucat”

Despre jocul cu Unirea Slobozia, câștigat cu 1-0, tehnicianul lui Dinamo afirmă că echipa sa a dominat întâlnirea.

„Am avut multe șuturi, oportunități. Am înscris un gol foarte frumos. Sunt mândru de felul în care am jucat. Merităm aceste trei puncte în această seară. Sivis a avut și el o ocazie. Încercăm să împingem fundașii laterali în astfel de situații, poziții. Împotriva noastră Slobozia a jucat cu o apărare foarte aglomerată.

Am avut multe situații. Nu am marcat. Nu este o coincidență că Raul ne-a salvat din nou. Am avut atât de multe situații. Sigur că mi-aș dori să înscrie jucătorii din ofensivă, dar nu le pot reproșa băieților că nu sunt acolo, în fața porții adverse.

După primele 25-30 de minute am simțit că suntem peste ei. Cu Epassy nu am vrut să riscăm, în două sau trei zile ar trebui să fie ok. Au fost câteva probleme”, a mai transmis Kopic.

Referitor la Claudiu Niculescu, antrenorul croat i-a urat succes fostei glorii de la Dinamo, ajuns între timp pe banca Unirii Slobozia: „Mă bucur că are din nou șansa să antreneze în Superliga. Face parte din familia Dinamo. Are o echipă foarte bine organizată și îi urez mult succes în acest sezon. Am apreciat jocul lor. Este un fost mare jucător din istoria lui Dinamo”.

