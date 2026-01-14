EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo

„Exclusiv Dinamo” revine cu prima ediție din 2026 astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii despre transferurile pe care le încearcă Dinamo pe ultima sută de metri. Discutăm și despre situația lui Boateng și Gnahore: ce șanse sunt cu adevărat să semneze

Andrei Preotu va fi alături de noi în direct din Antalya și vine cu toate informațiile despre ce s-a întâmplat în cantonamentul din Turcia: noutăți despre „revelația” Mazilu.

Discutăm și despre subiectele momentului: un proces urât care tinde să implice oamenii de la club și situația financiară de la Dinamo

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

