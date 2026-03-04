„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei

Interul lui Cristi Chivu a scos un 0-0 la Como, în manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei, iar cotidianul Gazzetta dello Sport a analizat această partidă, scrie PROSPORT. Concluzia pe care au tras-o jurnaliștii italieni este una clară: gazdele au fost echipa mai incisivă.

Totuși, rezultatul final o avantajează pe Inter, care va juca returul acasă, la Milano, pe „Meazza”.

„Inactivitatea ofensivă a Interului…”

Meciul de la Como s-a terminat 0-0, iar calificarea în finala Cupei Italiei se va decide pe 22 aprilie. „Gazzetta dello Sport” remarcă faptul că formația gazdă, Como, a fost mai activă în ofensivă, dar antrenorul Cesc Fabregas rămâne cu regretul ocaziilor ratate.

În ceea ce privește Interul, lipsa de inspirație în atac rămâne o problemă pentru formația tehnicianului român.

„Chivu se întoarce la Appiano cu un rezultat favorabil înaintea returului de pe San Siro, în timp ce Fabregas își mușcă unghiile”, titrează „Gazzetta dello Sport”.

„Inactivitatea ofensivă a Interului, al treilea meci al anului fără gol, este consecința directă a planului lui Como. Gazdele au creat cel puțin trei ocazii importante, fără să reușească însă să spargă echilibrul”, au mai scris italienii.

Printre altele, se vorbește de șutul lui Nico Paz, intervenția lui Martinez, execuția lui Vojvoda din interiorul careului și, mai ales, ocazia lui Valle din apropiere, considerată cea mai mare șansă de gol a partidei.

„Como a fost curajoasă, bine organizată, capabilă să deregleze mecanismul unei echipe care a marcat 89 de goluri în acest sezon. A lipsit doar precizia. Inter a fost gri, ca ceața de pe malul lacului. Poate pentru prima dată în acest sezon, mașinăria ofensivă nu a produs nimic cu adevărat periculos.

Chivu – nota 6. Vine cu mai multe schimbări de formație și cu gândul îndreptat spre derby. Como a avut posesia mingii pe parcursul primei reprize. În a doua parte, Chivu schimbă cărțile de pe masă și îi introduce în teren pe Dumfries, Zielinski și Thuram, dar și pe experimentul Luis Henrique. Inter are puține ocazii, la fel și Como. Chivu iese neînvins din această rundă disputată în deplasare”, punctează jurnaliștii italieni.

