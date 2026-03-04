Fundașul Andrei Borza, 20 de ani, și-a prelungit contractul cu Rapid până în 2028.

Borza a venit la formația giuleșteană de la Farul Constanța în vara din 2023, când avea doar 17 ani, iar înțelegerea sa expira în 2027.

Apărătorul echipei „vișinii” are 88 de meciuri în toate competițiile pentru Rapid, a înscris de trei ori, două goluri fiind în acest sezon, și are și pase decisive.

Un titular al Rapidului și-a prelungit contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”

„Andrei Borza continuă în tricoul Rapidului până în 2028. Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, confirmând încrederea reciprocă și dorința de performanță pe termen lung. Prelungirea contractului vine într-un moment important al sezonului. Ne pregătim pentru duelul cu Universitatea Craiova, ultima etapă din sezonul regular. Miza este uriașă: o victorie ar aduce Rapid la un singur punct în spatele liderului înaintea de startul în play-off-ul care se anunță cu adevărat incendiar” notează siteul oficial al celor de la Rapid.

Iar, Andrei Borza a declarat pentru sursa citată: „Sunt foarte fericit că mi-am prelungit contractul cu Rapid. Pentru mine Rapid nu e doar un club, e o responsabilitate și o mândrie. Am crescut mult aici și îmi doresc să obținem lucruri importante împreună. Acum mai mult contează meciurile care urmează. Știm cât de important e meciul cu Universitatea Craiova. E ultimul din sezonul regular și pentru noi e clar: vrem să câștigăm și să intrăm în play-off la un punct în spatele lor. Ar conta enorm. Ne așteaptă un play-off tare, cu meciuri grele la fiecare etapă. Dar genul ăsta de momente ne motivează. Suntem un grup unit, muncim mult și simțim că putem face ceva special anul ăsta. Cu voi, rapidiștii, lângă noi, totul e posibil! Vrem să ne luptăm până la capăt și să aducem bucurie în Giulești”.