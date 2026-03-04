Ianis Zicu poate fi demis de la Farul dacă nu obține rezultate pozitive în meciurile rămase până la pauza competițională datorată acțiunilor echipelor naționale.

Farul joacă partida cu Csikszereda în etapa 30, ultima a sezonului regulat, apoi joacă prima rundă din play-out la jumătatea lunii.

Echipa națională evolueză în barajul pentru CM cu Turcia la 26 martie.

Ianis Zicu poate fi demis de la Farul

Zicu a preluat Farul în vară, după ce a promovat-o pe Metaloglobus în Superliga și are 28 de meciuri la formația constănțeană.

„Clar, dacă echipa nu merge și vor fi rezultate proaste în următoarele două meciuri, se poate discuta orice. Nu știu dacă soarta mea pe banca tehnică depinde sau nu de acest lucru, dar în fotbal, în general, discuți după fiecare joc. Când lucrurile nu sunt așa cum trebuie, ca să se schimbe ceva în interiorul echipei se merge către antrenor.

Nu doar la Farul, ci peste tot se întâmplă așa. Am văzut că un antrenor în Brazilia a fost schimbat după 8-0. Au fost antrenori demiși care și-au adus jucători și au pățit la fel. Când ești la muncă îți asumi.

Eu am avut și am încredere în lot, am făcut rezultate bune, dar am avut o inconstanță și, dacă o estimam cu toții mai bine, am fi făcut mai multe puncte. Un antrenor trebuie să aibă acest gând în creier tot timpul, pentru că nu poate controla ceea ce gândesc cei de deasupra lui. Sunt două sezoane mai puțin bune, iar cauzele diferă de la sezon la sezon. Fiecare om care a fost în lot la momentul respectiv are o parte de vină. Mă refer la lot, la staff, la conducere, toți sunt împreună, nu cred că există un vinovat principal. Înseamnă că toată lumea nu a făcut atât de bine încât lucrurile să fie mai bune. Să aruncăm mănușa de la una la altul este simplu”, a declarat Ianis Zicu.