Prima pagină » Sport » FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”

FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”

23 feb. 2026, 14:03, Sport
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”

Gigi Becali a vorbit despre partida FC Argeș – Farul Constanța 1-0 și e nemulțumit că Denis Alibec, cedat la formația lui Gică Hagi, nu a avut un înscris în acest meci. Omul de afaceri spera ca Farul să încurce pe FC Argeș pentru ca FCSB să aibă șanse mai mari să prindă play-off-ul.

Dennis Politic e împrumutat la Hermannstadt de la FCSB și omul de afaceri dorea ca jucătorul de 25 de ani să aibă alt randament pentru ca sibienii să încurce candidatele la play-off, etapa trecută ei pierzând cu CFR Cluj, 0-1.

Cum nici Farul nu l-a „ajutat”, Gigi Becali l-a criticat și pe antrenorul Farului, Ianis Zicu.

FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”

FCSB e nevoită să învingă luni pe Metaloglobus dacă vrea să se califice în play-off. Echipa lui Gigi Becali e pe locul zece în clasament.

„Aici e chestie de ce vrea Domnul. Nu ai văzut cum s-a întâmplat? Să vedem ce o fi. Face Domnul, dacă vrea. Șanse mai sunt multe. Putem să fim și pe locul 4. Până acum au fost și ghinioane. Nu ai văzut ce s-a întâmplat? Ba aia, ba aia. Toate le face Domnul ca să îmi dea mie de înțeles. Bă, dacă te bate Argeș de două ori, dacă te bate Metaloglobus, te bate Slobozia… Am intrat prea campioni anul ăsta. Poate ne deșteptăm acum”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

„(n.r. – Calculele cum sunt?) De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar? A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți. (n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a mai spus acesta despre meciul FC Argeș – Farul 1-0.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
14:20
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
SPORT Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”
09:59
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”
SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
JOCURILE OLIMPICE Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
20:33
Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Este încălzirea pe centrală dăunătoare pentru piele? Ce spun dermatologii
CONTROVERSĂ Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
14:20
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la un post de televiziune
ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe