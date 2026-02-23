Gigi Becali a vorbit despre partida FC Argeș – Farul Constanța 1-0 și e nemulțumit că Denis Alibec, cedat la formația lui Gică Hagi, nu a avut un înscris în acest meci. Omul de afaceri spera ca Farul să încurce pe FC Argeș pentru ca FCSB să aibă șanse mai mari să prindă play-off-ul.

Dennis Politic e împrumutat la Hermannstadt de la FCSB și omul de afaceri dorea ca jucătorul de 25 de ani să aibă alt randament pentru ca sibienii să încurce candidatele la play-off, etapa trecută ei pierzând cu CFR Cluj, 0-1.

Cum nici Farul nu l-a „ajutat”, Gigi Becali l-a criticat și pe antrenorul Farului, Ianis Zicu.

FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”

FCSB e nevoită să învingă luni pe Metaloglobus dacă vrea să se califice în play-off. Echipa lui Gigi Becali e pe locul zece în clasament.

„Aici e chestie de ce vrea Domnul. Nu ai văzut cum s-a întâmplat? Să vedem ce o fi. Face Domnul, dacă vrea. Șanse mai sunt multe. Putem să fim și pe locul 4. Până acum au fost și ghinioane. Nu ai văzut ce s-a întâmplat? Ba aia, ba aia. Toate le face Domnul ca să îmi dea mie de înțeles. Bă, dacă te bate Argeș de două ori, dacă te bate Metaloglobus, te bate Slobozia… Am intrat prea campioni anul ăsta. Poate ne deșteptăm acum”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

„(n.r. – Calculele cum sunt?) De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar? A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți. (n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a mai spus acesta despre meciul FC Argeș – Farul 1-0.