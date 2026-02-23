Prima pagină » Actualitate » Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB

Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB

23 feb. 2026, 08:48, Actualitate
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off / Sursa FOTO: Sport Pictures

Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club”, spune președintele de onoare al „Științei”. În ultima rundă, „alb-albaștrii” s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid.

De asemenea, Cârțu a vorbit și despre situația de la FCSB, campioana la zi având șanse minime să mai prindă play-off-ul Ligii 1.

Cârțu, despre absența FCSB din play-off

FC Argeș a bătut Farul cu 1-0, victorie care face aproape imposibilă misiunea celor de la FCSB de a ocupa un loc în primele 6.

Dacă trupa lui Gigi Becali are mari probleme, în Bănie lumea exultă după fiecare meci al favoriților. Oltenii așteaptă primul titlu după 35 de ani. Mai sunt două partide din sezonul regular, plus cele 10 din play-off, iar Universitatea e pe primul loc, cu 4 puncte peste Dinamo și Rapid.

„Suntem în joc pentru ambele obiective. În Cupă jucăm cu CFR, avem șansa de a juca acasă. Acasă suntem o echipă foarte puternică, cu publicul lângă noi suntem greu de bătut”, a anunțat Cârțu care este planul Craiovei – eventul.

„Să vedem cum este play-off-ul, pentru că mai sunt meciurile astea. Sigur, și CFR este o echipă bună, mai ales la modul în care a mers și a recuperat toată distanța asta după ce a venit Pancu. Chiar arată destul de bine. Va fi un play-off cu multă luptă, cu echipe care se pot gândi fără probleme să încerce să atace campionatul.

Nu mă interesează cine intră în play-off, cine iese. Chiar, nu! Și asta este gândirea la nivel de club. Nu ne bucurăm și nici nu ne întristează (n.r. – de FCSB).  Nici nu ne bucură, nici nu ne întristează, e treaba lor. În general, nu ne interesează de nicio echipă. Că ar fi FCSB, U Cluj, CFR, Dinamo sau Rapid, în toate meciurile am dominat partidele respective. Că nu întotdeauna s-a terminat cu rezultatele dorite, da, dar a fost puțin nedrept. Și aici mă gândesc la partidele cu Rapid, cu Dinamo. Chiar nu ne interesează configurația play-off-ului.

Noi avem gândul de a câștiga campionatul și suntem preocupați de asta, să tranșăm orice partidă, să ne apropiem. Mai sunt 12 meciuri, este foarte important să le gândim bine pe toate. Să vedem care va fi configurația play-off-ului, cum este țintarul. Este foarte important cum începi”.

„Se vede că echipa are o anumită liniște”

După victoria cu Unirea Slobozia, Cârțu a fost rugat să facă o comparație între stilurile ultimilor antrenori din Bănie, Mirel Rădoi și Felipe Coelho.

„Turul a fost cu Rădoi, Coelho a început cu al doilea meci din retur. La cât timp a trecut de atunci, putem spune că acum echipa se mișcă pe stilul impus de Coelho. Am spus-o de la început, am mers pe o simbioză aproape perfectă între ceea ce a făcut Rădoi și ceea ce făcea la vremea respectivă Coelho. Și lucrurile merg în continuare.

A menținut sistemul cu 3 pe spate. Suntem într-un moment bun, cu posesie bună, cu liniște pe construcție, raportat la modul în care abordăm adversarul. Se vede că echipa are o anumită liniște, o stare de confort”, a precizat Cârțu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”

Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
08:14
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
ECONOMIE Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
07:33
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
ACTUALITATE 23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani
07:15
23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
FLASH NEWS UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
09:20
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
SHOWBIZ Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor
07:55
Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Cele mai noi

Trimite acest link pe