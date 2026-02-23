Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB

Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club”, spune președintele de onoare al „Științei”. În ultima rundă, „alb-albaștrii” s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid.

De asemenea, Cârțu a vorbit și despre situația de la FCSB, campioana la zi având șanse minime să mai prindă play-off-ul Ligii 1.

Cârțu, despre absența FCSB din play-off

FC Argeș a bătut Farul cu 1-0, victorie care face aproape imposibilă misiunea celor de la FCSB de a ocupa un loc în primele 6.

Dacă trupa lui Gigi Becali are mari probleme, în Bănie lumea exultă după fiecare meci al favoriților. Oltenii așteaptă primul titlu după 35 de ani. Mai sunt două partide din sezonul regular, plus cele 10 din play-off, iar Universitatea e pe primul loc, cu 4 puncte peste Dinamo și Rapid.

„Suntem în joc pentru ambele obiective. În Cupă jucăm cu CFR, avem șansa de a juca acasă. Acasă suntem o echipă foarte puternică, cu publicul lângă noi suntem greu de bătut”, a anunțat Cârțu care este planul Craiovei – eventul.

„Să vedem cum este play-off-ul, pentru că mai sunt meciurile astea. Sigur, și CFR este o echipă bună, mai ales la modul în care a mers și a recuperat toată distanța asta după ce a venit Pancu. Chiar arată destul de bine. Va fi un play-off cu multă luptă, cu echipe care se pot gândi fără probleme să încerce să atace campionatul.

Nu mă interesează cine intră în play-off, cine iese. Chiar, nu! Și asta este gândirea la nivel de club. Nu ne bucurăm și nici nu ne întristează (n.r. – de FCSB). Nici nu ne bucură, nici nu ne întristează, e treaba lor. În general, nu ne interesează de nicio echipă. Că ar fi FCSB, U Cluj, CFR, Dinamo sau Rapid, în toate meciurile am dominat partidele respective. Că nu întotdeauna s-a terminat cu rezultatele dorite, da, dar a fost puțin nedrept. Și aici mă gândesc la partidele cu Rapid, cu Dinamo. Chiar nu ne interesează configurația play-off-ului.

Noi avem gândul de a câștiga campionatul și suntem preocupați de asta, să tranșăm orice partidă, să ne apropiem. Mai sunt 12 meciuri, este foarte important să le gândim bine pe toate. Să vedem care va fi configurația play-off-ului, cum este țintarul. Este foarte important cum începi”.

„Se vede că echipa are o anumită liniște”

După victoria cu Unirea Slobozia, Cârțu a fost rugat să facă o comparație între stilurile ultimilor antrenori din Bănie, Mirel Rădoi și Felipe Coelho.

„Turul a fost cu Rădoi, Coelho a început cu al doilea meci din retur. La cât timp a trecut de atunci, putem spune că acum echipa se mișcă pe stilul impus de Coelho. Am spus-o de la început, am mers pe o simbioză aproape perfectă între ceea ce a făcut Rădoi și ceea ce făcea la vremea respectivă Coelho. Și lucrurile merg în continuare.

A menținut sistemul cu 3 pe spate. Suntem într-un moment bun, cu posesie bună, cu liniște pe construcție, raportat la modul în care abordăm adversarul. Se vede că echipa are o anumită liniște, o stare de confort”, a precizat Cârțu.

