Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”

23 feb. 2026, 12:17, Sport
Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că FCSB ar mai putea prinde un loc play-off-ul. Într-un interviu pentru ProSport, Dragomir a explicat de ce meciul cu UTA este mai important decât cel cu Metaloglobus. 

FCSB se află într-o situație extrem de dificială, la care nimeni nu s-ar fi așteptat la începutul acestui sezon. Cu 40 de puncte acumulate, campioana României are șanse mici să mai prindă un loc printre primele 6 echipe, iar Dumitru Dragomir a explicat ce se va întâmpla cu Gigi Becali dacă ”roș-albaștrii” vor juca în play-out.

Dumitru Dragomir crede că FCSB mai are șanse la play-off

Dragomir a dat de înțeles că FCSB nu va avea nicio problemă cu Metaloglobus, iar, potrivit acestuia, marele meci pentru roș-albaștri va fi cel de la Arad.

UTA are cu două puncte peste echipa lui Charalambous și Pintilii în acest moment, dar poate fi depășită de FCSB, în cazul în care nou-promovata Metaloglobus nu va produce o surpriză uriașă pe Arena Națională.

S-ar putea ca FCSB să intre (n.r. în play-off) până la urmă, chiar și după această victorie obținută de FC Argeș. Cred că decisiv va fi din punctul meu de vedere meciul de la Arad cu UTA. Dacă nu câștigă la Arad, s-a terminat pentru ei. Nu mai contează ceea ce se întâmplă apoi. Dacă cei de la FCSB ajung în play-out-ul Superligii va fi cu siguranță o mare dezamăgire și un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”, este convins fostul președinte al LPF.

  •  FCSB a obținut doar 11 victorii în această ediție de Superliga. Roș-albaștrii au reușit să marcheze 39 de goluri și a primit 34.

Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”

Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB

