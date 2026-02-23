Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”

Premierul Ilie Bolojan a prezidat azi o întâlnire importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ședința a fost despre banii pe care România trebuie să-i folosească până la termenul stabilit cu Uniunea Europeană și despre reformele asumate de Guvern.

Bolojan le-a explicat clar miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri. Conform Guvernului, el i-a chemat la responsabilitate și a spus că rezultatele trebuie să apară până la 31 august 2026, data limită pentru implementarea reformelor și proiectelor din PNRR.

“Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a subliniat Bolojan în timpul discuției.

Premierul a mai cerut ca plățile pentru contractele deja semnate să se facă la timp și ca blocajele birocratice să fie eliminate. În plus, a insistat ca stadiul reformelor și investițiilor să fie verificat periodic, nu doar la sfârșitul perioadei.

Pîslaru: „În următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla suma”

De partea cealaltă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a reamintit colegilor că România a reușit deja să crească absorbția banilor europeni.

“Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă,” a spus el.

Și secretarul de stat din Ministerul Finanțelor a vorbit despre bani. Sumele necesare contribuției României vor fi mai mari în 2026, cu aproximativ 70% față de anul trecut, pentru a susține proiectele asumate prin PNRR.

