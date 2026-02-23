Prima pagină » Știri politice » Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”

Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”

23 feb. 2026, 15:11, Știri politice
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”
Galerie Foto 6

Premierul Ilie Bolojan a prezidat azi o întâlnire importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ședința a fost despre banii pe care România trebuie să-i folosească până la termenul stabilit cu Uniunea Europeană și despre reformele asumate de Guvern.

Bolojan le-a explicat clar miniștrilor că nu mai pot exista întârzieri. Conform Guvernului, el i-a chemat la responsabilitate și a spus că rezultatele trebuie să apară până la 31 august 2026, data limită pentru implementarea reformelor și proiectelor din PNRR.

“Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a subliniat Bolojan în timpul discuției.

Premierul a mai cerut ca plățile pentru contractele deja semnate să se facă la timp și ca blocajele birocratice să fie eliminate. În plus, a insistat ca stadiul reformelor și investițiilor să fie verificat periodic, nu doar la sfârșitul perioadei.

Pîslaru: „În următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla suma”

De partea cealaltă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a reamintit colegilor că România a reușit deja să crească absorbția banilor europeni.

Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă,” a spus el.

Și secretarul de stat din Ministerul Finanțelor a vorbit despre bani. Sumele necesare contribuției României vor fi mai mari în 2026, cu aproximativ 70% față de anul trecut, pentru a susține proiectele asumate prin PNRR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liderii coaliției au ajuns la un acord pe cele două OUG-uri: reforma administrației și relansarea economică. Marți, ședință pentru adoptare – SURSE

Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE

Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
FLASH NEWS Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
14:58
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
FLASH NEWS Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
14:37
Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
ULTIMA ORĂ Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
11:52
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane
11:26
Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că cintezele au culori preferate
FLASH NEWS SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
16:32
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
EXCLUSIV Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
16:29
Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
JUSTIȚIE Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
16:19
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
CONTROVERSĂ A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
16:17
A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
IMOBILIARE Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
16:12
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe