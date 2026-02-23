Prima pagină » Sport » Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga

Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga

23 feb. 2026, 14:20, Sport
Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga
Galerie Foto 4
Arbitrul Istvan Kovacs

Istvan Kovacs va fi arbitru de centru la returul play-off-ului UEFA Champions League dintre PSG și Monaco, în tur 3-2. Meciul se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00.

Centralul din Carei îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia).

Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga

Până acum, în sezonul 2025-2026, Kovacs a arbitrat 5 partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Cele 8 partide din play-off-ul UCL, care decid echipele calificate în optimile de finală, sunt programate marți și miercuri, 24-25 februarie:

  • Marți

Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, în tur 3-3)
Leverkusen – Olympiakos (22:00, în tur 2-0)
Inter – Bodo/Glimt (22:00, în tur 1-3)
Newcastle – Qarabag (22:00, în tur 6-1)

  • Miercuri

Atalanta – Dortmund (19:45, în tur 0-2)
PSG – Monaco (22:00, în tur 3-2)
Juventus – Galatasaray (22:00, în tur 2-5)
Real Madrid – Benfica (22:00, în tur 1-0)

Atac la CCA de la Hermannstadt

Hermannstadt a solicitat public, joi, să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul FCH cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR.

„A.F.C. Hermannstadt îşi exprimă public nemulţumirea şi indignarea cu privire la lipsa de reacţie a Comisiei Centrale a Arbitrilor faţă de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi din Superliga.

Pe cine protejaţi, domnilor?”, notează FC Hermannstadt într-un comunicat.

“Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărţită la fel, adică în mod egal, nu preferenţial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA faţă de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR!”, a precizat clubul din Sibiu.

Recomandarea video

Citește și

SPORT FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
14:03
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
SPORT Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”
09:59
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”
SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
JOCURILE OLIMPICE Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
20:33
Cum i-a ironizat Trump pe canadieni după ce SUA a obținut aurul olimpic la hochei. Trudeau: „Nu ne puteți lua țara, nici sportul”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Este încălzirea pe centrală dăunătoare pentru piele? Ce spun dermatologii
ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
ALERTĂ Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
13:22
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război

Cele mai noi

Trimite acest link pe