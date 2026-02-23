Istvan Kovacs va fi arbitru de centru la returul play-off-ului UEFA Champions League dintre PSG și Monaco, în tur 3-2. Meciul se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00.

Centralul din Carei îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia).

Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor la fotbal! Ce probleme are CCA în Superliga

Până acum, în sezonul 2025-2026, Kovacs a arbitrat 5 partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Cele 8 partide din play-off-ul UCL, care decid echipele calificate în optimile de finală, sunt programate marți și miercuri, 24-25 februarie:

Marți

Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, în tur 3-3)

Leverkusen – Olympiakos (22:00, în tur 2-0)

Inter – Bodo/Glimt (22:00, în tur 1-3)

Newcastle – Qarabag (22:00, în tur 6-1)

Miercuri

Atalanta – Dortmund (19:45, în tur 0-2)

PSG – Monaco (22:00, în tur 3-2)

Juventus – Galatasaray (22:00, în tur 2-5)

Real Madrid – Benfica (22:00, în tur 1-0)

Atac la CCA de la Hermannstadt

Hermannstadt a solicitat public, joi, să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul FCH cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR.

„A.F.C. Hermannstadt îşi exprimă public nemulţumirea şi indignarea cu privire la lipsa de reacţie a Comisiei Centrale a Arbitrilor faţă de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi din Superliga.

Pe cine protejaţi, domnilor?”, notează FC Hermannstadt într-un comunicat.

“Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărţită la fel, adică în mod egal, nu preferenţial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA faţă de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR!”, a precizat clubul din Sibiu.