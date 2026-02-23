Prima pagină » Sport » Darren Cahill, INVITAT special la meciul oficial de retragere al Simonei Halep

23 feb. 2026, 15:15, Sport
Darren Cahill e invitat la Sports Festival, unde va avea loc meciul oficial de retragere al Simonei Halep.

Simona Halep a câștigat zece turnee cu australianul antrenor, el pregătind-o în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021.

Halep are două trofee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), în carieră.

Sports Festival e în perioada 11-14 iunie 2026.

„Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial și fost antrenor al Simonei Halep, revine în 2026 la Sports Festival ca invitat special la evenimentul oficial de retragere a uneia dintre cele mai mari figuri ale sportului românesc și mondial. Meciul de gală va avea loc pe 13 iunie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca, și va reprezenta punctul culminant al celei de-a șaptea ediții a festivalului. Prezența lui Darren Cahill va oferi o încărcătură emoțională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relații din cariera Simonei Halep.

Australianul este antrenorul alături de care sportiva a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, și clasarea pe locul 1 mondial” anunță organizatorii.

„Să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”

„Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie. O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de lungul carierei.

Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an și o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a spus Darren Cahill, care a mai fost la Cluj-Napoca, în 2019, când Simona Halep a avut meci demonstrativ cu 10.000 de spectatori în tribune.

