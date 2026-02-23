Prima pagină » Actualitate » Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”

Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă"

23 feb. 2026
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă”
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă / Sursa FOTO: prosport.ro

Cel mai important agent de jucători din fotbalul românesc știe cine va câștiga titlul în Superligă. Mai mult, Giovanni Becali s-a riscat și la un pronostic curajos: a anticipat meciul care poate decide campioana României.

În opinia sa, o echipă este favorită clară și poate da lovitura în acest sezon.

Giovanni Becali: „În Giulești se joacă titlul”

Până să vedem campioana actualei ediții, FCSB detonează bomba, dar una nedorită de suporterii „roș-albaștrilor”: trupa lui Gigi Becali s-a îndepărtat de zona play-off-ului după etapa a 28-a și are o misiune aproape imposibilă în ultimele două etape. Victoria celor de la FC Argeș cu Farul Constanța a înrăutățit lucrurile pentru echipa pregătită de Elias Charalambous, scrie PROSPORT.

De altfel, aproape nimeni nu mai mizează pe FCSB în actualul sezon. Până și vărul latifundiarului din Pipera, Giovanni Becali, o vede campioană pe Universitatea Craiova.

Pe primele locuri în clasament sunt Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, cu formația olteană distanțată la 4 puncte de cele două urmăritoare. U Cluj și CFR sunt și ele sigure în proporție de 99% de calificarea în play-off, iar pentru ultimul loc, ocupat acum de FC Argeș, luptă și FC Botoșani, UTA, Oțelul, plus FCSB.

„Universitatea Craiova e marea favorită la titlu, mai ales dacă reușește să câștige cu Unirea Slobozia (n.r. – a fost 3-0 pentru craioveni).

În Giulești, în ultima etapă din sezonul regular, va fi un meci foarte important pentru viitoarea echipă campioană. În Giulești se joacă campioana! Dacă va câștiga cu Metaloglobus, iar apoi și în Giulești, Universitatea Craiova are șansa ca titlul să fie deja oltean. Craiova e favorită la titlu în momentul acesta. Când se vor termina aceste două etape care rămân, vom vedea exact ce echipe se bat la campionat. Cupa e importantă pentru palmares, au și varianta asta, dar ei trag la campionat. Cred că vor juca în Cupă cu foarte multe rezerve. Vor juca cu cel puțin jumătate de echipă cu rezerve”, a declarat Becali.

FCSB, ca și trimisă în play-out

FCSB, campioana ultimelor două sezoane, este ca și trimisă în play-out, după rezultatele din weekend. Victoria celor de la FC Argeș cu Farul, scor 1-0, le-a scăzut dramatic șansele „roș-albaștrilor”. Chiar și cu 3 victorii în ultimele partide, FCSB tot nu este sigură de calificarea în play-off.

Clubul patronat de Gigi Becali nu mai are nici varianta Cupei României, acolo unde a fost eliminată tot de Universitatea Craiova. Singurul obiectiv pe final de sezon ar fi locul 7, care i-ar permite FCSB să mai spere la barajul pentru Conference League.

În ultimele trei meciuri de campionat, FCSB întâlnește  Metaloglobus (luni seară), UTA și U Cluj.

