Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului din Cupa României. „E cusută cu ață albă. Nu e o coincidență”

12 feb. 2026, 07:50, Sport
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, crede că sunt anumite jocuri de culise contra oltenilor. Baiaram, om de bază al Craiovei, a fost suspendat înaintea meciului de azi cu FCSB, din Cupa României.

Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al lui Dinamo, după ce acesta a procedat la fel, iar Comisia de Disciplină a FRF întrunită miercuri l-a suspendat două meciuri și l-a amendat cu 6.800 de lei.

Baiaram nu va juca în următoarele două meciuri, amândouă cu FCSB, primul în Cupa României și celălalt în Superliga.

Sorin Cârțu atacă FCSB înaintea meciului direct. De unde a plecat conflictul

Universitatea Craiova – FCSB are loc joi, ora 20:30, în etapa trei a grupei din Cupa României.

„Nu ai cale de recurs la Baiaram. Comisia se reunește peste o săptămână, atunci meciurile sunt deja jucate. Ce rost mai are să faci comentarii? Când să faci recurs? Mie mi se pare cusută cu ață albă și am voie să cred că nu este o coincidență. În niciun caz nu sunt dator să accept că a fost o coincidență.

Jocuri cu FCSB joi și duminică, iar Baiaram este suspendat miercuri. Nu mai comentez. Eu văd ce s-a întâmplat, nu accept că ar fi o coincidență. Pierdem doi atacanți, nu este ușor să pierzi doi jucători. Nsimba este accidentat, Baiaram este suspendat. Avem ceva probleme în ofensivă, vedem cum ne vom descurca.

Nu mă interesează și nu comentez ce zice Gigi Becali, ce vrea, ce face. E treaba lui. Nu am de unde să știu ce strategie face Coelho. Mă interesează să facem minimum un punct, să ne calificăm. În obiectivele noastre intră și Cupa României. Se va trata cu maximă seriozitate. Nu știu dacă o victorie a noastră i-ar elimina din play-off. O victorie o facem pentru noi, nu pentru a elimina FCSB. Nu vedeți că toată lumea poate să pună piedici? Vin piedicile de unde nu te aștepți.

Dacă nu am fost împiedicați de Dinamo, să ne ia puncte… La meciurile cu Dinamo tot timpul ni se întâmplă ceva. Data trecută cu Bancu, acum cu Baiaram. Îi urez baftă lui Feșnic, să fie cât se poate de pregătit și să arbitreze în așa fel încât să nu existe niciun fel de polemică. Asta îmi doresc”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

